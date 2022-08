Pijany kierowca spowodował wypadek

„Panteon Górnośląski Na pamiątkę 100. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski” Od dziś na placu Wolności w Zabrzu, na pamiątkę 100 rocznicy, została utworzona wystawa prezentującą sylwetki bohaterów walczących o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Zabierz się w podróż do ukrytej historii Górnego Śląska, odkrywając najważniejsze wydarzenia, które i wszystkie kluczowe postaci, które się […]