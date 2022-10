Piłkarze ręczni Górnika Zabrze rozgromili MMTS Kwidzyn

Po przegranej z GC Amicitia Zurych szczypiorniści Górnika Zabrze odpadli w eliminacji do Ligi Europejskiej EHF European League. Pierwszy mecz z GC Amicitia Zurych zabrzański klub piłki ręcznej wygrał – odbywał się on w Zabrzu. Natomiast wbrew przewidywań trenera drużyny to wyjazdowy mecz okazał się trudniejszy i skończył się porażką 23:32 (13:14) .