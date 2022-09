Pomysły na jesienne stylizacje

Letni czas powoli ustępuje jesiennej aurze. Dni nadal są słoneczne i ciepłe, jednak nocą i o poranku temperatura zachęca do ubrania nieco cieplejszych ubrań. Szukasz pomysłu na modne stylizacje, które sprawdzą się o każdej porze dnia. Sprawdź, co warto założyć, by zapewnić sobie komfort cieplny przy wychodzeniu do pracy, czy szkoły, a także w ciągu dnia.

Ciepło i stylowo

Jesień to idealny czas, by pokombinować ze stylizacjami. Możesz postawić na ulubione jeansy albo ubrać spódnice maxi lub midi, na przykład imitujące skórę węża. Idealnie sprawdzą się także spódnico-spodenki ozdobione paskiem. Do takiego dołu doskonale będzie pasował czarny sweter albo białe body z długim rękawem. Całość dopełnią jesienne botki. Świetnym wyborem będą modele w rockowym stylu. Czarna ekoskóra w połączeniu z nitami, łańcuchami i klamrami doda stylizacji nieco pazura. Możesz również postawić na sukienkę. Do beżowej, rozkloszowanej kreacji albo zielonej z falbanką świetnie będą się prezentowały klasyczne, czarne kozaki damskie za kolano. Z kolei do koszulowych modeli warto dobrać beżowe lub brązowe kowbojki.

Narzuć coś na siebie

Warstwowe stylizacje to bardzo praktyczne rozwiązanie, szczególnie kiedy występują duże różnice temperatury w ciągu dnia. Ciepły kardigan możesz narzucić na T-shirt, top albo na sukienkę i zdjąć, kiedy tylko zrobi się cieplej. Do pracy, szkoły czy na imprezy okolicznościowe doskonale sprawdzi się także marynarka. Dobierz do niej spodnie w tym samym kolorze i stwórz bardzo modny garnitur damski. Możesz postawić na beżowy lub biały total look albo wybrać wyraziste kolory, na przykład niebieski lub różowy. Marynarkę możesz również założyć do jeansów i stworzyć casualową stylizację. Świetnym wyborem będzie także kurtka jeansowa. Postaw na model o przedłużonym, lekko oversizowym kroju albo propozycję z paskiem, podkreślającym figurę. Oba warianty doskonale będą pasowały do bikerów i crop topu, spódnicy midi i T-shirtu, czy klasycznych jegginsów i swetra. Do kurtki jeansowej możesz założyć trampki, botki lub kozaki. To prawdziwy must-have w każdej szafie, który pasuje praktycznie do wszystkiego. Dla fanek rockowych stylizacji świetnie sprawdzą się ramoneski, które również będą się genialnie prezentowały do sukienki, jeansów, czy spódniczki i sweterku.

Nie zapomnij o dodatkach

Odpowiednio dobrane akcesoria to najlepszy sposób, by wzbogacić stylizację. Jesienią możesz postawić na przykład na beżowy lub czarny kapelusz, który świetnie będzie współgrał z koszulową sukienką, czy kardiganem i jeansami. Warto również pomyśleć o czymś, co ozdobi Twoją szyję. Doskonałym wyborem będzie chusta z jedwabiem. Na born2be.pl znajdziesz warianty w różnych wzorach i kolorach, dzięki czemu będziesz mogła wybrać idealną propozycję do swoich stylizacji. Nie zapomnij także o odpowiedniej torebce, a w słoneczne dni o okularach przeciwsłonecznych.