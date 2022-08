Poszukiwany listem gończym zabrzanin schwytany w Zgorzelcu

Policjanci z Oddziału Patrolowo-Interwencyjnego komendy głównej w Zgorzelcu zatrzymali poszukiwanego 46-letniego mężczyznę z Zabrza, poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości na podstawie nakazu aresztowania. Mężczyzna uniknął obowiązku płacenia alimentów, co naraża uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Sąd wymierzył mu karę więzienia za to przestępstwo. Poszukiwany mężczyzna został już aresztowany, za kratkami spędzi najprawdopodobniej rok.



Oddział Patrolowo-Interwencyjny komendy w Zgorzelcu zatrzymał poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości 46-latka. Mieli nakaz aresztowania mieszkańca Zabrza – nie płacił alimentów, teraz ma rok więzienia do odsiedzenia.

Niepłacenie alimentów jest przestępstwem i jest określone w art. 209 Kodeksu Karnego. Popełnia je ten, kto unika płacenia zobowiązań alimentacyjnych nakazanych na przykład orzeczeniem sądu lub umowę. Osoba, która to zrobiła, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności, która może trwać do roku. Jeżeli osoba rozwiedziona uniemożliwia drugiemu, uprawnionemu do alimentów współmałżonka, dostęp do wystarczającej ilości pieniędzy na utrzymanie podstawowych potrzeb życiowych, grozi jej kara grzywny lub pozbawienia wolności nawet do dwóch lat.