Pożegnanie wakacji z „Zabrze Summer Festival 2022”

Wakacje powoli dobiegają końca, a wraz z nimi – Zabrze Summer Festival 2022. Przed nami ostatni akcent imprezy. Przed zabrzańską publicznością wystąpią twórcy muzyki klubowej. Pierwszy koncert zaplanowano na godzinę 17:00. Łącznie na scenie zlokalizowanej przy Centrum Handlowego Platan zagra siedmiu DJ-ów. Standardowo dla najmłodszych uczestników zabawy uruchomione zostanie wesołe miasteczko Magicland. Festiwal zakończony zostanie pokazem laserów.

– Wszystko, co dobre szybko się kończy – niestety. Z drugiej jednak strony cieszmy się z tego, co jeszcze przed nami, a ostatnia impreza w ramach Zabrze Summer Festival 2022 zapowiada się bardzo tanecznie. Łaskawa będzie także pogoda. Z prognoz wynika, że to właśnie sobota będzie ostatnim bardzo ciepłym dniem tego lata. Tym bardziej warto go spędzić razem z festiwalem, świętując przy tym 100-lecie przyznania Zabrzu praw miejskich – zachęca Ewelina Nowak–Olszowiec, Regional Marketing Manager.

Na zabrzańskiej scenie wystąpi m.in. Bueno Clinic, znany ze swoich zakręconych setów oraz znakomitego kontaktu z publicznością. Co ciekawe, to jedyny polski DJ, który ma na swoim koncie występy w Korei Południowej na największych festiwalach muzycznych, jak World Electronica Carnival, u boku takich gwiazd, jak Benny Benassi czy Armand van Helden. Drugą gwiazdą wieczoru będzie DJ Hajzel, który w 2001 roku zdobył tytuł wicemistrza Europy na ME w Niemczech. Jest także producentem muzycznym.

Wejścia na koncerty Zabrze Summer Festival 2022 są bezpłatne. Podczas wydarzenia standardowo czynna będzie strefa gastronomiczna. Imprezę poprowadzi Inga Papkala.

Plan ostatniego dnia Zabrze Summer Festival 2022:

Sobota, 27 sierpnia:

17:00 – MAX KOLONKOV

17:45 – ROBERT S

18:30 – RO-BEE

19:15 – CAMILLO

20:00 – Bueno Clinic

21:00 – DJ Hazel

21:45 – Chojrak, zakończenie festiwalu

