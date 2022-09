Produkty na raty bez konieczności wizyty w banku!

Są takie chwile, gdy musisz dokonać zakupu produktów od razu – gdy zepsuła się pralka, gdy pies zjadł ci jedyne buty, albo dziecko stłukło jedyną lampkę, bez której nie jest w stanie zasnąć. Niestety, nie zawsze mamy na to środki. Jednak odwiedzając odpowiedni sklep, możesz zdecydować się na raty przez internet. Strona kupujwratach oparta jest o system Flexpay, która daje możliwość skorzystania z usługi raty online poprzez preferowane sposoby zakupu. Dzięki opcji wybrania kredytu ratalnego, szynko wypełnisz wniosek kredytowy i zyskasz pozytywną decyzję kredytową na zakupy na raty online. Jak to działa? Czym jest taki kredyt ratalny? Dlaczego właściciel serwisu występujący w charakterze pośrednika kredytowego to dobra opcja?

Standardowy sposób uzyskania pożyczki na zakupy

Znasz zapewne zasady, jakie trzeba spełnić przy kredycie konsumenckim. Przede wszystkim, wszelkie kredyty i pożyczki, przysługują osobom, posiadającym określoną zdolność kredytową. Co do zasady – obowiązuje to w bankach jak i zakupach na raty, bo to nie pośrednik kredytowy nasz sprawdza i podejmuje decyzję, a instytucja finansowa, czyli bank.

Zawierając jednak standardową umowę kredytową, musisz spełnić określone warunki, dostarczyć dokumentację kredytową przy zawarciu umowy kredytowej tj. zaświadczenia o zarobkach czy zatrudnieniu, przy użyciu dostępnych środków komunikacji (mail, internetowy wniosek, wizyta w placówce). Samo złożenie wniosku umowy kredytowej jest teoretycznie proste i również współcześnie może odbywać się online. W przypadku jednak każdego wniosku kredytowego, gdy uzyskasz konkretną ofertę propozycji kredytu, czekasz na decyzję banku. Następnie, najczęściej poprzez rachunek banku przelew dostajesz środki na dowolny cel. A gdyby tak cały proces znacznie uprościć?

Kupujwratach – co to, jak działa, zalety?

W serwisie kupujwratach, otrzymujesz usługę prostych zakupów przez internet i możliwości skorzystania z opcji zapłaty za owe zakupy potem, w wygodnych ratach. Serwis działa w oparciu o system Flexpay, który daje nam opcję zawarcia umowy we wniosku kredytowym, który wypełniamy od razu poprzez sklep.

Serwis skupia sprzedawców, którzy wyrażają zgodę na sprzedaż w formie ratalnej. Jednocześnie znajdziesz tu wszelkie najbardziej popularne sklepy z różnych dziedzin. Działa to wszystko niezwykle prosto i przy minimum formalności. Poprzez internetowe konto dokonujesz zakupów, wybierasz opcję złożenia wniosku, czekasz na decyzję i możesz rozłożyć płatność na 12 rat, spłacając je w dogodnym terminie.

Zaletą zakupów przez internetowe raty jest szybkość, prostota, brak konieczności wychodzenia z domu, łatwe procedury, niskie koszty i brak zbędnych formalności. Dzięki zakupom na raty online możesz kupować nawet do 3000zł.

Jak skorzystać z kredytu ratalnego na stronie?

Chcesz wiedzieć jak to działa? Wejdź na stronę https://kupujwratach.pl/, zrób zakupy, złóż zamówienie i wybierz formę płatności. Możesz poprzez stronę wybrać formę płatności raty. Następnie wypełnij wniosek kredytowy. Wniosek ratalny wymaga weryfikacji i indywidualnej decyzji banku. Gdy już ją otrzymasz, zapoznasz się z harmonogramem spłat, potwierdź wybór oferty ratalnej, a podpisaną umowę zachowaj w pamięci (dostaniesz do pobrania dokumentację kredytową) Wybierz dostawę produktów, odbierz zakupy i spłacaj raty terminowo, zgodnie z harmonogramem.

I ciesz się prostymi zakupami zawsze, gdy tego potrzebujesz.