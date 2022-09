Prowadził pod wpływem metamfetaminy, miał przy sobie amfetaminę

33-letni mężczyzna został schwytany przez policjantów z zabrzańskiej policji drogowej podczas kontroli kierowców. Funkcjonariusze znaleźli przy nim dużą ilość amfetaminy. Policjanci zbadali testerem stan kierowcy, który wykazał, że jest on również pod wpływem narkotyków.



W piątek po godzinie 17 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komisariatu w Zabrzu zatrzymali samochód marki Ford do kontroli. Jak się okazało, kierowcą był 33-letni mieszkaniec Zabrza, który miał przy sobie narkotyki w postaci amfetaminy. Ponadto jeździł pod wpływem metamfetaminy, co potwierdziły wstępne testy z testerem narkotyków. W tej sytuacji pobrano krew do badań. Za posiadanie środków odurzających i jazdę pod ich wpływem 33-latek będzie musiał odpowiedzieć przed sądem.

Grozi mu teraz kara do trzech lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych