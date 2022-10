Przydomowa oczyszczalnia czy szambo ekologiczne?

Decydując się na budowę domu prędzej czy później stajemy przed dylematem, w jaki sposób będziemy odprowadzać ścieki z naszej posesji. Jeżeli gmina posiada w naszym rejonie podłączoną kanalizację, zasadniczo problem mamy rozwiązany – jest to najwygodniejsze rozwiązanie, korzystne również cenowo. Należy jedynie regularnie uiszczać opłatę za wywóz nieczystości, która nie jest zbyt wygórowana. Problem pojawia się, kiedy na terenie naszej posesji kanalizacji nie ma i w najbliższym czasie nie będzie. Co wtedy?

Jeśli nie kanalizacja to co?

Do wyboru pozostają nam zasadniczo dwie opcje: przydomowa oczyszczalnia ścieków lub szambo. Zdecydowanie najbardziej ekologicznym i patrząc perspektywicznie ekonomicznym rozwiązaniem będzie oczyszczalnia ścieków. Jej zaletą jest odzyskiwanie wody, którą można wykorzystać ponownie, np. do sprzątania lub podlewania ogrodu. Nadmiar wody można wypuścić do pobliskiego zbiornika wodnego, np. rowu, który wpada potem do stawu bądź rzeki. Przydomowej oczyszczalni nie trzeba opróżniać za pomocą szambiarki (która generuje znaczne koszty), jedynie od czasu do czasu można (a nie trzeba) opróżnić ją z resztek zalegającej wody. Pewnym utrudnieniem może być spory koszt zainstalowania oczyszczalni, który jednak z czasem zwraca się z nawiązką.

Podczas gdy oczyszczalnia sama oczyszcza przydomowe ścieki, szambo nie jest w stanie tego zrobić. Jest to zbiornik, w którym możemy jedynie gromadzić nieczystości. Regularnie musi je wywozić szambiarka, co wiąże się ze sporymi kosztami. Niemniej jednak zainstalowanie szamba jest zdecydowanie tańsze od przydomowej oczyszczalni ścieków, co może mieć znaczenie na etapie budowy, w dalszej perspektywie czasowej jest jednak nieopłacalne.

Co to jest szambo ekologiczne?

Zdarza się, że hasło “szambo ekologiczne” jest traktowane zamiennie z hasłem “przydomowe oczyszczalnie”. Nie jest to jednak to samo, a czym nie wszyscy wiedzą. Przede wszystko szambo ekologiczne to dalej zbiornik bezodpływowy, jego ekologiczność polega na tym, że jest wykonane z trwalszych materiałów niż szambo tradycyjne, minimalizując w ten sposób wyciek nieczystości do gleby. Posiada również drenaż doczyszczający, który pozwala na wstępną filtrację nieczystości, dzięki czemu zmieści ich ona znacznie więcej. Większa szczelność i lepsze materiały oznaczają jednocześnie wyższą cenę szamba ekologicznego. Rozwiązanie to sprawdza się tam, że korzystamy z niego okazjonalnie. Trzeba pamiętać, że szambo ekologiczne należy opróżniać, co nadal (w odróżnieniu od przydomowej oczyszczalni ścieków) pociąga za sobą dodatkowe koszty.