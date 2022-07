Przyszłościowa praca w Niemczech

Niemcy jako kraj, od dawien dawna, oferują polskim pracownikom szerokie możliwości pracy w wielu branżach. Wybór jest naprawdę szeroki – od wszelkiego rodzaju prac sezonowych, poprzez prace w fabrykach, centrach logistycznych oraz w budownictwie, aż po pracę w służbie zdrowia i opiece nad osobami starszymi. Szczególnie ta ostatnia możliwość jest atrakcyjna i przyszłościowa, bowiem w wyniku szybkiego przyrostu liczby osób starszych, które potrzebują opieki, pracy w tym zawodzie w Niemczech nie zabraknie przez przynajmniej kolejne dwie dekady. Jednak z czym wiąże się praca w niemieckiej opiece, jakie są wymagania i oferowane zarobki?

Opieka osób starszych Niemcy, to praca pełna wyzwań, która jednak potrafi wynagrodzić poniesione wysiłki. Aby rozpocząć pracę w opiece w Niemczech trzeba spełnić dwa główne warunki. Po pierwsze, konieczna jest minimum komunikatywna, znajomość języka niemieckiego. Nie chodzi o posiadanie certyfikatów językowych, a o to aby bez większych problemów dogadywać się zarówno ze swoim podopiecznym, jak i jego rodziną, czy osobami trzecimi. Druga ważna kwestia, to posiadanie doświadczenia w opiece nad osobami starszymi. Liczy się tu także doświadczenie zdobyte podczas sprawowania opieki nad naszymi bliskimi np. rodzicami, czy dziadkami. Oczywiście plusem jest także umiejętność wykonywania czynności związanych z prowadzeniem domu np. gotowania, sprzątania, czy dbania o ogród. W niektórych przypadkach przyda się także prawo jazdy kategorii B.

Tyle, jeśli chodzi o wymogi niezbędne do podjęcia pracy w opiece osób starszych w Niemczech. Teraz przejdźmy do przyjemniejszej kwestii, którą bez wątpienia są zarobki oraz warunki pracy. W dobrych agencjach opiekunek osób starszych, takich jak na przykład firma Veritas Opieka, opiekunka seniora może liczyć na średnie zarobki w wysokości około 1700 euro netto na miesiąc. Należy przy tym dodać, że pojedyncze zlecenie opieki trwa około sześciu tygodni. Jak więc łatwo policzyć, jeden taki wyjazd, może przynieść opiekunce nawet 12 tys. zł czystego zarobku. Dużym plusem pracy w opiece osób starszych w Niemczech jest to, że opiekunka do osoby starszej ma zapewnione darmowe zakwaterowanie oraz wyżywienie. Koszty w całości pokrywane są przez seniora lub jego rodzinę. Firma Veritas Opieka oferuje także bezpłatny transport na miejsce wykonywania zlecenia oraz późniejszy powrót do kraju.