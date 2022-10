Regionalne potrawy Kaszubskie, czyli czego warto skosztować w trakcie urlopu

Jeżeli na nasz urlop wybraliśmy Kaszuby, nie możemy zapominać, że region ten oprócz wielu atrakcji turystycznych oferuje nam także prawdziwą ucztę dla naszego podniebienia. Bez względu na to, czy na nocleg wybierzemy domki Kaszuby, czy też celujemy w gospodarstwo agroturystyczne, pensjonaty lub hotele, kluczowe jest to, by skosztować regionalnej kuchni.

Jeżeli na nasz urlop wybraliśmy Kaszuby, nie możemy zapominać, że region ten oprócz wielu atrakcji turystycznych oferuje nam także prawdziwą ucztę dla naszego podniebienia. Bez względu na to, czy na nocleg wybierzemy domki Kaszuby, czy też celujemy w gospodarstwo agroturystyczne, pensjonaty lub hotele, kluczowe jest to, by skosztować regionalnej kuchni. Na jakie potrawy warto zwrócić uwagę? Co jada się na Kaszubach. Jakiego dania turysta nie może pominąć? Tego dowiecie się z dalszej części naszego tekstu.

Zachwycające Kaszuby, czyli idealne miejsce na urlop

Kaszuby to malowniczy region usytuowane w północnej części Polski, który stanowi część województwa pomorskiego. Już od bardzo dawna zamieszkują go Kaszubi, którzy są niezwykle dumni z języka regionalnego – Kaszubskiego, ale podkreślają także swoją niezależność, tożsamość kulturową oraz wykwintne potrawy, które są charakterystyczne dla tego regionu.

Jeżeli zatem na nasz urlop wybraliśmy Kaszuby, nie możemy zapominać, by skosztować regionalnej kuchni. Wiele osób jednak obawia się tego, jakie miejsca noclegowe okażą się najlepszym wyborem, by móc cieszyć się mnóstwem atrakcji tego regionu. Z pewnością w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszą się domki Kaszuby, które pozostają w niedalekiej odległości od kluczowych atrakcje regionu, a jednocześnie dają nam wiele możliwości odpoczynku. To właśnie tutaj, w zależności od wybranej przez nas oferty możemy liczyć na dodatkowe udogodnienia takie jak własna sauna, plac zabaw dla dzieci oraz mnóstwo ciekawych atrakcji. Oczywiście szczególnie ważne jest to, co zwrócić uwagę na interesującą nas oferta. Tylko dzięki temu będziemy mieli pewność, że zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, który okaże się w pełni zadowalające.

Gwara a jedzenie

Jak już wspomnieliśmy, Kaszubi chętnie chwalą się tym, że ich gwara została oficjalnie uznana i stanowi język regionalny. Nauka kaszubskiego praktykowana jest również w szkołach, a także możliwe jest zdawanie matury z tego przedmiotu. Język ten sięga tysięcy lat i uznaje się, że stanowią pozostałości pomorskich dialektów słowiańskich. Różni się on jednak gramatycznie, gdyż możemy tutaj spotkać znaki, których nie ma w naszym alfabecie. Dialekt ten używany jest na co dzień w społeczeństwie i w domach rodzinnych. W związku z tym również Kaszubskie jedzenie cechuje się nietypowym nazewnictwem, dlatego, będąc pierwszy raz na Kaszubach, możemy zdziwić się, gdy usłyszany nazwy potraw. Ponadto możemy liczyć na to, że serwowane dania porównywane są często do czynności wykonywanych przez gospodarzy.

Co zjeść, będąc na Kaszubach?

Zacznijmy od przystawek i zrób z kuchni regionalnej. To właśnie tutaj możemy zjeść między innymi popularny zylc, który jest galaretką z mięsa, śledzia po kaszubsku z cebulą i pomidorami. W przypadku wyboru zupy polecamy czerninę po kaszubsku, która gotowana jest na kaczej lub gęsiej krwi i podawana z dodatkiem warzyw, lub owoców. Warto również spróbować słodką zupę z żółtej brukwi, którą sporządza się, dodając do niej na przykład wieprzowiny. Popularna jest także zupa brzadowa, której składnikiem bywają suszone owoce takie jak wiśnie, śliwki czy oczywiście gruszki. Podawana jest ona z mlekiem lub śmietana, a nawet niekiedy z kluskami. W przypadku dań głównych Kaszubi chwalą się pysznymi potrawami z gęsiny. Ponadto popularnym zdaniem jest także kaczka po polsku, dorsz zapiekany z plastrami boczku czy oczywiście śledzie serwowane w różnych wersjach. Możemy także zjeść tutaj węgorza, pstrąga, sandacza, szczupaka czy nawet karpia.

Skoro mówimy o głównych wydaniach, nie możemy pominąć deserów. Popularne będą tutaj rachunki, czyli placki smażone na smalcu wykonane z ciasta chlebowego lub drożdżowego. Najczęściej podaje się je z owocową konfiturą lub posypane cukrem. Oczywiście zjemy to także ciasto drożdżowe z kruszonką, a początki tego wypieku sięgają nawet siedemnastego wieku, co oznacza, że cieszą się bogatą historią. Popularne tutaj będzie także ciasto marchewkowe, czy drożdżówki polane lukę. Niewątpliwie wielu smakosze przyzna, że dania serwowane na Kaszubach są jedyne w swoim rodzaju i doceniana przez tłumy osób z całej Polski.

Podsumowanie

Bez względu na to, czy na czas pobytu wybierzemy domki Kaszuby, zdecydujemy się na noclegi w gospodarstwie agroturystycznym, pensjonacie czy hotelu – zawsze warto spróbować w konkretnym miejscu regionalnej kuchni i tym samym odkrywać nowe smaki.