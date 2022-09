Jeśli prowadzisz działalność gastronomiczną lub tez masz małą cukiernię, prócz samej sprzedaży i dostosowania oferty do potrzeb klientów, niezbędne jest odpowiednie zaplecze technologiczne. Bardzo przydatnym produktem dla branży gastro są zwłaszcza wszelkiego rodzaju pojemniki, w tym pojemniki na ciasto czy tort. Oczywiście, powinny one posiadać wszelkie niezbędne atesty i być dopuszczone do kontaktu z żywnością. […]