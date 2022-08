Siłownia dla pań, tylko dla kobiet Zabrze

Wraz z rozwojem popularności sportów sylwetkowych pojawiła się potrzeba miejsc, gdzie kobiety mogą czuć się swobodnie realizując swój trening. Mowa o siłowniach i klubach fitness tylko dla kobiet lub tego typu miejscach, gdzie jest wyznaczone miejsce tylko na trening dla pań. Jest wiele siłowni, które oferują takie rzeczy, ale ważne jest, aby znaleźć taką, w której będziesz czuć się komfortowo. Pomoże Ci to zachować motywację i szybciej osiągnąć swoje cele. W Zabrzu są tego typu obiekty. Poniżej przedstawiamy ich zestawienie:

Slim Gym Zabrze – klub fitness tylko dla kobiet

Jak możemy przeczytać na stronie jest to siłownia tylko dla pań. Nowoczesna, dobrze wyposażona z możliwością trenowania pod okiem doświadczonego trenera. Wśród trenerów – również same panie co dla niektórych pań może być również istotne.

Lokalizacja:

SLIM GYM STUDIO

ul. F. Roosevelta 20 D

41-800 Zabrze

Telefon:

+48 506 311 024

519 465 221

32 376 00 69

E-mail:

klub.zabrze@gmail.com

Strona WWW:

www.slim-gym.pl

Reshape Zabrze – strefa dla kobiet

Reshape to przede wszystkim nowoczesna, kompleksowa siłownia, ale nie tylko. Warto zwrócić uwagę, że jest to jeden z atrakcyjniejszych punktów w Zabrzu jeśli chodzi o kluby fitness jak i zdrowie. W Reshape możemy skorzystać również z usług dietetyka, trenera, opieki medycznej, masaży, rehabilitacji, sauny, solarium, kriokomory, zagrać w squasha i… wiele więcej. Co prawda jest to siłownia dla wszystkich, to ważne podkreślić, że znajdziemy tak strefę tylko dla pań. Strefę specjalnie dopasowaną do potrzeb pań.

Lokalizacja:

ul. Gabriela Narutowicza 1

41-800 Zabrze

Telefon:

+48 600 679 000

E-mail:

reshape@reshape.pl

Strona WWW:

www.reshape.pl

SMART GYM Zabrze – strefa dla kobiet

Smart GYM to sieciowa siłownia, która działa między innymi w Zabrzu. Podobnie jak w przypadu Reshape, na SMART GYM znajdziemy strefę tylko dla pań. Strefa ta jest dobrze wyposażona tak by w intymnych warunkach wykonać każdy rodzaj treningu. Zabrzańska lokalizacja Smart Gym posiada też wiele innych, ciekawych sal, nie tylko typowo męskich, ale np. Cinema Cardio, gdzie podczas treningu obejrzysz najnowsze hity filmowe.

Lokalizacja:

Zabrze Arena

ul.Roosevelta 81

Zabrze 41-800

Telefon:

12 200 28 00

E-mail:

bok@smartgym.club

Strona WWW:

www.smartgym.club/zabrze

Jest wiele siłowni, które oferują takie rzeczy, ale ważne jest, aby znaleźć taką, w której będziesz czuć się komfortowo. Pomoże Ci to zachować motywację i szybciej osiągnąć swoje cele. Najlepsza siłownia dla kobiet, która Cię nie onieśmiela, to taka, która jest dostosowana do Twoich potrzeb. Ważnym aspektem centrum fitness jest to, że ma różnorodny sprzęt, zajęcia i trenerów, aby pomieścić wszystkich ludzi. Istnieje wiele siłowni, które oferują takie rzeczy, ale ważne jest, aby znaleźć taką, z którą czujesz się komfortowo. To ci pomoże być zmotywowaną i szybciej osiągać swoje cele. Siłownia, która jest mniej onieśmielająca, to taka, w której trenuje wiele kobiet lub siłownia z dodatkowym wyposażeniem. Łatwiej jest czuć się komfortowo w grupie.