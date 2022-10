Spacerujący łabędź po DTŚ

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zaprasza do wzięcia udziału w realizowanym obecnie programie wsparcia dla osób, które chcą rozpocząć swoją pierwszą działalność gospodarczą. Program obejmuje wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie dotacji na kwotę do 28 000 zł. Nabór skierowany jest do osób do 29 roku życia, osób 50+, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale […]