Sparing przed początkiem nowego sezonu

Do nietypowego zdarzenia zaszło w minioną niedzielę podczas porannej mszy świętej w zabrzańskim kościele. Pijani mężczyźni po wejściu do Kościoła św. Kamila w Zabrzu i zakłócili odbywającą się mszę świętą. Za tego typu postępowanie grozi im do 2 lat pozbawienia wolności. W niedzielę, po godzinie 10:00, policjanci z Komisariatu II Policji w Zabrzu zostali […]