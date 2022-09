Stół okrągły czy prostokątny do niedużej jadalni?

Wybór stołu do jadalni nie należy do najłatwiejszych. Musisz brać pod uwagę wiele czynników, które będą mieć wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji. Sytuacja nieco bardziej komplikuje się w przypadku niewielkich pomieszczeń. Jeśli masz już dość przeglądania aranżacji jadalni w poszukiwaniu idealnego stołu do swojego mieszkania – specjaliści z AboutDecor spieszą z pomocą! Przeczytaj ten artykuł i znajdź swój wymarzony stół do niewielkiej jadalni.

Stół okrągły – wady i zalety. Co jest istotne?

Okrągły stół wpasowuje się przede wszystkim do stylu klasycznego oraz rustykalnych pomieszczeń. Ociepla wnętrze, dobrze się kojarzy – wszak okrąg to symbol doskonałości oraz równowagi. Zastanawiasz się, czy Twoja aranżacja jadalni powinna zawierać okrągły stół? Sprawdź, co oferuje ten mebel i w jakich sytuacjach sprawdzi się najlepiej.

Przy okrągłym stole umieścisz więcej osób niż przy kwadratowym. Brak rogów pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni blatu – istnieje mniejsze prawdopodobieństwo „walki na łokcie”. Zasiadanie przy okrągłym stole pozwala na łatwiejsze nawiązywanie relacji podczas spożywania posiłków – możesz bez problemu utrzymywać kontakt wzrokowy z każdą osobą obecną przy stole.

Mebel ten jednak nie nadaje się do każdej jadalni. Stół okrągły lepiej prezentuje się na środku pomieszczenia niż w jego narożniku. Także część wspólna blatu w jego centrum nie pozostawia zbyt dużo miejsca na żywność i przyprawy.

Stół prostokątny – za i przeciw. O czym pamiętać?

Zdaniem AboutDecor stoły prostokątne w jadalni są praktycznym i wciąż najczęściej wybieranym rozwiązaniem.

Oferują sporo miejsca dla domowników, co zapewnia wygodę i komfort podczas spożywania wspólnych posiłków. Do tego zyskujemy miejsce na posiłki oraz przyprawy w środkowej części blatu, w tzw. przestrzeni wspólnej. Stół prostokątny można umiejscowić na środku pomieszczenia lub w jego narożu, dobrze też prezentuje się, gdy zostanie dostawiony do ściany. Aranżacja jadalni przy pomocy stołu prostokątnego daje więcej możliwości.

Jednak w naszej opinii nie będzie to optymalna propozycja dla niedużych jadalni ze względu głównie na długość mebla oraz w dużej mierze przestrzeń, jakiej potrzebują. Zajmują sporo miejsca, a to duży minus dla posiadaczy niewielkich mieszkań, w których każdy centymetr wolnej powierzchni ma znaczenie dla naszego ogólnego komfortu.

Mała jadalnia – stół okrągły czy prostokątny?

Wciąż zastanawiasz się, co wybrać do swojej niewielkiej jadalni: stół okrągły czy prostokątny? Zdaniem AboutDecor, jeśli znajdziesz mebel dopasowany stylistycznie do wnętrza, wybierz stół okrągły. Dlaczego? Ponieważ ta propozycja lepiej sprawdzi się w przypadku niewielkich powierzchni. Brak rogów pozwala pomieścić przy stole więcej osób, dodatkowo zaokrąglony blat jest bezpieczniejszy dla małych domowników. Co prawda, trudniej okrągły stół ustawić przy ścianie i lepiej prezentuje się w centralnej części jadalni, jednak to wciąż naszym zdaniem najlepsza opcja.

Jeśli obawiasz się, że mimo wszystko okrągły stół nie oferuje tyle przestrzeni, ile potrzebujesz na większe przyjęcia czy uroczystości – wybierz wariant stołu rozkładanego. Po rozłożeniu dodatkowej powierzchni stół zmieni się w owalny, jednak to wciąż rozwiązanie bardziej przyjazne dla oka i nadal praktyczne.

Niezależnie od tego, jakiego wyboru dokonasz, pamiętaj, aby stół w jadalni, zwłaszcza tej niewielkiej, był jak najbardziej użyteczny, a jednocześnie dopasowany do przyjętego stylu wnętrza. Aranżacja jadalni o małych wymiarach nie musi być nudna!