Stwórz funkcjonalny, a zarazem oryginalny strój medyczny

Mundurek medyczny, który przyjmiesz podczas godzin pracy w jednostce medycznej, musi spełniać szereg cech, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i ochronę w środowisku z ewentualnymi zanieczyszczeniami, komfort, swobodę ruchu i wydajność oraz nowoczesny i stylowy wygląd.

Mundurki medyczne wyszły poza granicę dyktowaną przez nudne i nieciekawe odcienie, oferując teraz możliwość osiągnięcia kolorowego stroju przebitego osobowością.

Mundurek medyczny

Mundurek medyczny składa się ze spodni i fartucha, czapki i chodaków. Do tych głównych elementów dodawane są akcesoria niezbędne do specyfiki każdej działalności medycznej. W ten sposób każdy z tych elementów służy swojemu celowi, współpracując dla Twojej ochrony i bezpieczeństwa, aby zapewnić sterylne środowisko i ograniczyć ryzyko skażenia mikrobiologicznego. Każdy z elementów musi spełniać określone warunki, tak aby chronić antybakteryjnie, ale jednocześnie zapewnić ogólny przyjemny, nowoczesny i przyjazny wygląd.

Fartuch i spodnie, podstawowe elementy ubioru

Oczywiście dwa elementy, które staną się Twoim podstawowym strojem, będą musiały przede wszystkim oferować komfort. Do swojego stroju medycznego wybierzesz więc fartuchy wykonane z miękkich i wygodnych włókien, przy czym najlepszym wyborem będzie bawełna. Tkanina fartucha powinna być również bardzo trwała, tak aby wytrzymały wielokrotne procesy prania i dezynfekcji. Jeśli chodzi o fason, polecane są krótkie stylizacje, właśnie po to, by zapewnić Ci swobodę ruchu i szybkość.

Warto wybrać fartuch w odpowiednim rozmiarze, ani za luźną, ani za ciasną, z szerokim dekoltem i dużą ilością kieszeni bocznych i piersiowych, które pomogą trzymać pod ręką akcesoria potrzebne do pracy. Są to elementy odzieży, które powinny zapewnić Ci swobodę ruchów, abyś mógł optymalnie wykonywać swoją pracę. Fartuch mogę stanowić centralny punkt całej stylizacji stroju, możesz wybrać jedne z najodważniejszych wzorów, w mocnych tonacjach i oryginalnych nadrukach. Wraz z fartuchem, spodnie stanowią dopełnienie stroju i powinny być wygodne i komfortowe, trwałe i funkcjonalne. Wybierz proste spodnie z kieszeniami i dopasuj je do koloru fartucha lub innego elementu garderoby.

Czapka medyczna i chodaki

Czapka, która uzupełni Twój mundurek medyczny będzie wykonana z odpornych włókien. Możesz wybrać modele wzbogacone o ochronę antybakteryjną i wyposażone w chłonną opaskę, która zapobiega przesiąkaniu kropel potu na zewnątrz. Czapka medyczna ma za zadanie zmniejszyć ryzyko wypadania włosów w sterylnym środowisku, a także chronić Cię przed zanieczyszczeniami. Czapka powinna zakrywać całą skórę głowy, mocno wiążąc, ale nadal zapewniać komfort. Odpowiedni model zapewni Ci komfort termiczny, wentylację skalpu i wygodne dopasowanie. Można wybrać piękne kolorowe czapki, nawet dopasowane do fartuchów czy chodaków. Odpowiednim obuwiem do stroju medycznego są chodaki medyczne. Fakt, że spędzasz dużo czasu stojąc i musisz być bezpieczny w ruchu oznacza, że musisz nosić solidne chodaki z antypoślizgowymi podeszwami i dużą ilością wentylacji, aby zapewnić swoim stopom dobrą wentylację. To również chodaki muszą zapewnić prawidłową postawę całego ciała, normalną pozycję chodzenia, komfort i stabilność.

Bądź kreatywny i twórz własne stroje

Twój mundurek medyczny jest integralną częścią Twojej pracy. Jeśli będziesz nosił wygodną i bezpieczną odzież, będziesz mógł wykonywać swoją pracę z oddaniem i zaangażowaniem, zwiększając tym samym swój profesjonalizm. Twój strój reprezentuje Twój prestiż, poprzez jego wygląd przekazujesz swój status zawodowy. W ten sposób Twoja postawa i profesjonalizm będą odzwierciedlone w Twoim stroju. Postaw na kreatywność i stwórz swój własny, spersonalizowany strój, wybierając nadruki, które Cię reprezentują, jasne i atrakcyjne kolory oraz motywy, które pasują do Twojej dziedziny pracy. Jeśli pracujesz w gabinecie weterynaryjnym, to najlepiej sprawdzą się odbitki kociąt. Jeśli jesteś dentystą, to Zębowa Wróżka może być bohaterką Twoich strojów.