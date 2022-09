W najbliższą sobotę 24 września będziemy obchodzić Światowy Dzień Turystyki w Zabrzu. Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu zwiedzając ciekawe miejsca, słuchając niesamowite historie i spotykając się z innymi podróżnikami przebywającymi w Zabrzu.

Pierwszą atrakcją dnia będzie spływ łodzią w podziemiach Sztolni Królowa Luiza, zaplanowany na 9:50. O 10:00 i 11:15 można zwiedzić stadion Areny Zabrze. O 10:15 planowane jest zwierzanie Ratuszu Miejskiego. O godzinie 11:00 rozpocznie się spacer Śladami Donnersmarcków. Zaplanowano też grę miejską – Tropem Tajemnic. Została ona przygotowana z myślą o tych, którzy chcą odkryć tajemnicze zakątki centrum Zabrza.

W celu rejestracji i szczegółów wydarzenia skontaktuj się z organizatorami pod adresem ul. Powstańców 2a/1 lub zadzwoń tel. 32 271 72 76.

27 września to Światowy Dzień Turystyki. Ten dzień jest uznawany przez ONZ, która ustanowiła go w 1979 roku. To dobry dzień, aby przypomnieć ludziom, jak ważne jest podróżowanie i zdobywanie nowych doświadczeń

~ źródło: UM Zabrze