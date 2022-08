Górnik Zabrze poinformował, że podpisał dwuletni kontrakt ze Szwajcarem Robinem Kamberem. Piłkarz ma 26 lat i jest defensywnym pomocnikiem.

Piłkarz jest już po pierwszym treningu w nowym klubie.

Kim jest Robin Kamber

Robin Roger Kamber to szwajcarski piłkarz, który urodził się 15 lutego 1996 roku w Szwajcarii w mieście Bazylea. Piłkarz ma 187 cm wzrostu, jest prawonożny i gra na pozycji defensywnego pomocnika. Obecnie gra w klubie Górnik Zabrze.

Robin Kamber – dotychczasowa kariera

Kamber spędził młodość w FC Basel i krótko w Red Bull Salzburg. W lutym 2015 roku przeniósł się z FC Basel U-21 do Servette FC Genève, gdzie zadebiutował w pierwszym zespole 4 marca 2015 roku w wyjazdowym meczu z FC Lausanne-Sport. Zastąpił Alexandre Pasche w 64. minucie meczu i strzelił swojego pierwszego gola dla Servette w wygranym 1:0 meczu z FC Biel. Ukończył 14 meczy strzelając trzy gole na koniec sezonu.

Po rozwiązaniu umowy z Servette, 30 czerwca 2015 r. Kamber przeniósł się do FC Vaduz w lipcu 2015 r., gdzie podpisał trzyletni kontrakt do 30 czerwca 2018 r. Zadebiutował w FC Vaduz w czwartej kolejce przeciwko FC Sion, zastępując Markusa Neumayra na sześć minut przed końcem. 4 maja 2016 roku on i jego zespół zdobyli Puchar Liechtensteinu, pokonując w finale FC Schaan 11-0. Na sezon 2016/17 Kamber został wypożyczony do FC Winterthur w Challenge League.

30 czerwca 2018 roku Kamber dołączył do Grasshopper Club Zürich w Superlidze i podpisał trzyletni kontrakt do lata 2021 roku. Kamber grał krótko w Chorwacji, zanim przeniósł się do FC Wil w 2020 roku.

W 2021 roku Kamber przeniósł się do ligowego rywala FC Stade Lausanne-Ouchy.

źródło: Górnik Zabrze