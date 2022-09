Taras na lata!

W pędzącym nieubłaganie świecie, gdzie za obowiązkiem goni kolejny obowiązek, warto znaleźć miejsce, w którym czas, chociaż na chwilę zwalnia. Dla wielu osób jest to ich taras, gdzie mogą zrelaksować się na wygodnej sofie na świeżym powietrzu. Zewnętrzna przestrzeń domu pozwala nie tylko odpocząć po ciężkim dniu, ale i spędzić czas z najbliższymi. Aby jednak taras mógł służyć przez wiele sezonów i cały czas cieszył oko, warto postawić na trwałe materiały. Sprawdź, jak urządzić przestrzeń tarasową na lata.

Taras, który nadąża za pędzącym światem

Wielu osób marzy o drewnianej podłodze na swoim tarasie. Deski z egzotycznego surowca prezentują się niezwykle elegancko i stylowo. Aby jednak zachowały swój nienaganny wygląd, wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Niezbędne jest utrzymanie drewna w czystości i konserwacja ich wysokiej jakości olejami. Wiąże się to nie tylko z kosztami, ale i poświęceniem sporej ilości wolnego czasu (na który większość osób nie narzeka).

Jeżeli chcesz uniknąć pracochłonnej pielęgnacji, warto postawić na materiał, który nie będzie wymagał specjalnej konserwacji, a swoją estetyką będzie przypominać naturalne drewno. Najlepszym wyborem będą więc deski tarasowe z kompozytu (https://julomax.pl/tarasy-kompozytowe). Innowacyjny sposób produkcji zapewnia im niesamowitą trwałością na czynniki zewnętrzne. Nie straszne im niekorzystne warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne czy ścieranie. Są odporne na grzyby, pleśnie i insekty. Największą zaletą tarasu kompozytowego, szczególnie dla zabieganych osób, jest brak konieczności konserwacji desek oraz niesamowita łatwość ich czyszczenia. Do codziennego sprzątania wystarczy zmiotka i szufelka. Od czasu do czasu warto umyć je myjką ciśnieniową samą wodą lub z dodatkiem delikatnego detergentu. Dzięki temu to taras będzie dla Ciebie, a nie Ty dla tarasu.

Zalety tarasu kompozytowego

Oprócz braku konieczności konserwacji, łatwości w czyszczeniu i odporności na czynniki zewnętrzne taras kompozytowy posiada także inne zalety. Przede wszystkim to dobre rozwiązanie, jeżeli masz dzieci i zwierzęta. Są antypoślizgowe i to nawet, gdy są mokre. Dodatkowo deski cechuje brak spękań, sęków oraz drzazg. Nie rozwarstwiają się, ani nie odkształcają. Taras kompozytowy posiada niezbędne atesty i certyfikaty, co gwarantuje jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania.

Deski z kompozytu dostępne są w wielu atrakcyjnych kolorach oraz wariantach wykończenia. Propozycje z serii Ultrashield Naturale (https://julomax.pl/Deski-tarasowe-Ultrashield-Naturale) mają na przykład strukturę szczotkowaną albo słojów drewna, która doskonale imituje naturalny surowiec. Dodatkowo mają niewidoczny system montażu, co podnosi ich walory estetyczne. Położenie tarasu kompozytowego jest szybkie i niezwykle łatwe. Dodatkowo takie rozwiązanie daje szerokie możliwości aranżacyjne. Świetnie będą się prezentowały w przestrzeni urządzonej w stylu nowoczesnym, industrialnym, czy boho. Postaw na praktyczny materiał i stwórz wyjątkowy taras!