Tauron to polska firma dostarczająca energię elektryczną. To druga co do wielkości firma w Polsce. Będąc jedną z największych firm w Polsce, Grupa Tauron dostarcza duże ilości energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Firma działaja na całym rynku energetycznym, zajmując się wydobyciem węgla, wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej oraz obsługą klienta. Tauron to firma handlująca paliwami, która prowadzi również sprzedaż hurtową. Ponadto pracuje w obrocie węglem, biomasą i paliwami gazowymi.

W Zabrzu znajduje się jeden oddział firmy Tauron. Większy punkt obsługi klienta znajduję się względnie niedaleko, bo w Katowicach, na ulicy Widok 19.

Punkt Obsługi Klienta TAURON Zabrze M1

Tauron Zabrze – adres:

Adres: ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Tauron Zabrze – kontakt – telefon – e-mail:

Telefon: 326060606

E-mail: kontakt możliwy również przez czat na stronie tauron.pl