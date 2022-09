Twoje dziecko stresuje się szkołą? Nie lekceważ tego

Codzienne szkolne życie obfituje w liczne egzaminy, wystąpienia i odpowiedzi. Każdy więc przyzwyczaił się do tego, że uczniowie często się stresują. Niestety najnowsze badania wskazują na to, że stres szkolny wymyka się spod kontroli i osiąga przerażające rozmiary. Poniżej prezentujemy objawy, które mogą wskazywać na to, że stres stanowi ogromne obciążenia dla zdrowia Twojego dziecka.

Alarmujące objawy stresu szklonego

Stres pozwala postawić organizm w stan gotowości, zwiększa czujność i poprawia koncentrację. Jednak takie działanie jest korzystne tylko wtedy, gdy zdarza się sporadycznie i trwa stosunkowo krótko. Tymczasem współczesne społeczeństwa cierpią z powodu permanentnego stresu, a nieustanna praca organizmu na pełnych obrotach prowadzi do jego wyniszczenia. Okazuje się, że taki zagrażający zdrowiu stres dotyczy nie tylko dorosłych, ale i dzieci w wieku szkolnym. Długotrwały stres szkolny objawia się dolegliwościami żołądkowymi, bólami głowy, moczeniem nocnym, obniżoną odpornością, drażliwością oraz tym, że młodzi ludzie nie dostrzegają pozytywnych sytuacji i skupiają się tylko na negatywach.

Jak radzić sobie ze stresem szkolnym?

Jeśli widzisz, że Twoje dziecko boryka się z nadmiernym stresem, zapoznaj go ze sprawdzonymi technikami radzenia sobie z nadmiernym obciążeniem psychicznym. Nie lekceważ stresu związanego z kartkówką, dla Ciebie może być to błahy powód, ale dla Twojego dziecka stanowi ogromne wyzwanie. Okaż mu wsparcie, przygotowując dla niego relaksującą kąpiel, do której dodasz olejek lawendowy, który działa uspokajająco i rozluźniająco. Pamiętaj, by wybierać tylko w pełni naturalne produkty i rozcieńczyć je w oleju bazowym przed dodaniem do kąpieli. Eteryczne olejki to bowiem wysoce skoncentrowany, niezwykle wydajny produkt zamknięty w niewielkiej buteleczce i należy stosować go tak, by nie podrażnił skóry Twojej pociechy. Taka kąpiel pomoże ukoić skołatane nerwy i ułatwi zasypianie.

Aby jednak w pełni czerpać z dobrodziejstw aromaterapii, konieczne jest dotarcie do sedna problemów Twojego dziecka. Być może problemem jest nagromadzenie zajęć pozalekcyjnych. Jako rodzic pragniesz dać swojemu potomkowi dobry start i opłacasz wiele różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Warto jednak spytać dziecko, czy w ogóle chce na nie uczęszczać. Niewykluczone, że chodzi na te zajęcia, tylko dlatego, że czuje presje z Twojej strony. Powodem może być również brak porozumienia z rówieśnikami. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, że ich pociecha jest ofiarą szkolnej przemocy fizycznej lub psychicznej. Jeśli przyczyną stresu nie są ani zajęcia pozalekcyjne, ani kontakty z rówieśnikami być może problem leży w przeładowanym programie nauczania placówki oświatowej. Dziecko pragnie pomocy, dlatego wystarczy okazać mu wsparcie np. poprzez przygotowanie mu relaksującej kąpieli, a otworzy się, z chęcią podzieli swoimi obawami i razem rozwiążecie problem szkolnego stresu.