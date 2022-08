WER to skrót od Węzeł Ekspedycyjno-Rozdzielczy, w kontekście Poczty Polskiej. To tam trafiają paczki, gdzie są następnie sortowane i przekazywane do odpowiedniego kuriera jadącego w dany region w Polsce. Węzeł dystrybucyjny WER znajduje się również w Zabrzu.

WER Zabrze – adres

Centrum Poczty – Węzeł Ekspedycyjno – Rozdzielczy Zabrze – Oddział Celny „Pocztowy” w Zabrzu

ul. Macieja Mielżyńskiego 5

41-850 Zabrze

WER Zabrze – kontakt

Informacje dotyczące przesyłek:

telefon: 32 370-55-30

telefon: 32 370-55-28

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu:

telefon: +48 32 370 53 40 – Oddział celny

telefon: +48 32 370 53 42 – Kierownik oddziału

telefon: +48 32 370 53 43 – Kierownik zmiany

telefon: +48 32 370 53 41 – Rejestracja zgłoszeń celnych

E-mail: sekretariat.OC.zabrze@mf.gov.pl