Wstydliwe choroby — co najbardziej zawstydza Polaków?

Wśród długiej listy chorób, na które cierpią Polacy, są również te, o których mówić nie chcemy. Często wiąże się to również z unikaniem wizyt u specjalisty, przez co stan może się zaostrzać. Czasem też objawy te są bagatelizowane. Na niechlubnej liście wstydliwych chorób znajdują się między innymi choroby odbytu, choroby weneryczne, oraz problemy skórne. Warto jednak pamiętać, że u lekarza nie ma tematów tabu, a te zaburzenia mogą dotknąć każdego.

Choroby odbytu – dlaczego tak trudno się wybrać do proktologa?

Choroby związane z końcowym odcinkiem jelita grubego są dla większości pacjentów niezwykle krępujące i często unikają tego tematu. Dlatego najczęściej zwlekają z wizytą u specjalisty, co może prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia. Na liście najczęstszych problemów, z jakimi trafiają pacjenci do proktologa, są:

Hemoroidy – żylaki odbytu i odbytnicy to zaburzenie funkcjonowania znajdujących się w końcowym odcinku jelita grubego guzków krwawniczych. Dochodzi do tego w wyniku zbytniego wypełnienie splotów żylnych krwią, która tam pozostaje i prowadzi do stanów zapalnych. Wyróżnia się IV stopnie zaawansowania choroby. Nieleczone hemoroidy mogą powodować różne obawy, takie jak ból czy krwawienie z odbytu, dlatego warto je leczyć we wczesnym stadium choroby.

Szczelina odbytu – to zaburzenie, które dotyka mężczyzn, jak i kobiety. U kobiet może pojawić się w wyniku intensywnego porodu lub po wielu porodach. Szczelina odbytu to podłużne pęknięcie, owrzodzenie kanału odbytu, na początku dość płytkie, nieleczone może się jednak pogłębiać.

Ropień okołoodbytniczy – ma formę bolesnego zgrubienia zlokalizowanego w okolicy odbytu. Wewnątrz gromadzi się ropa, która z czasem może powodować gorączkę i stany zapalne. Nieleczony ropień rośnie i staje się bardzo bolesny. W niektórych sytuacjach może dojść do pęknięcia ropnia i wydostania się wydzieliny na zewnątrz. Nie oznacza to jednak, że nie będzie się ona gromadzić ponownie. W takiej sytuacji zawsze potrzebna jest konsultacja z lekarzem.

Choroby weneryczne – nadal stanowią poważny problem

Kiła (inaczej syfilis), czy rzeżączka to choroby, które często kojarzą się nam już z historią. Niestety nadal można się nimi zarazić, a co gorsza ilość pacjentów z tymi chorobami z roku na rok rośnie. W dużej mierze jest to wynik braku świadomości młodych ludzi na temat chorób wenerycznych oraz ryzyka ich zakażeniem. Chorobą weneryczną XX wieku jest AIDS wywoływane przez wirusa HIV. Choć jest ona dobrze już poznana i wiadomo, że można się nią zarazić również przez krew, nadal często jest kojarzona głównie z osobami homoseksualnymi, czy uzależnionymi od narkotyków. Niestety duża ilość mężczyzn oraz kobiet nie jest świadoma wysokiego ryzyka zakażenia, szczególnie przy przygodnych kontaktach seksualnych. Dodatkowo wstyd przed wizytą u lekarza powoduje, że osoby zakażone nie poddają się leczeniu.

Warto jednak podkreślić, że medycyna XXI wieku skutecznie leczy zarówno kiłę, jak i rzeżączkę. Są również leki, które znacznie ograniczają aktywność wirusa HIV. Dzięki temu pomimo zakażenia można normalnie żyć i funkcjonować. Należy również pamiętać, że stosowanie prezerwatyw przy kontaktach seksualnych minimalizuje ryzyko zakażenia.

Choroby skóry – mogą być powodem stygmatyzacji

Łuszczyca, grzybica, trądzik, to choroby niezwykle wstydliwe, szczególnie dla ludzi w młodym wieku. Ich objawów nie da się ukryć i często młodzi ludzie stają się celem rówieśników, którzy wykorzystują chorobę, by ich poniżać.

Grzybica stóp, paznokci, czy miejsc intymnych może dotknąć niemal każdego i wbrew pozorom nie bierze się z braku higieny. Do infekcji grzybiczych dochodzi zazwyczaj w konsekwencji spadku odporności lub antybiotykoterapii. Do zakażenia może dojść w różnych miejscach na basenie, czy u kosmetyczki. Na szczęście odpowiednie maści i stosowane probiotyki, szybko i skutecznie leczą takie zaburzenia.

Większy problem stanowi łuszczyca, czyli choroba genetyczna skóry, która nie jest zaraźliwa. Jest to choroba autoimmunologiczna, która powoduje nieestetyczne, często swędzące zmiany na skórze niemal całego ciała – twarzy, rąk, nóg. Może to prowadzić do odrzucenia osoby przez otoczenie. Odpowiednio dobrana terapia hamuje procesy autoimmunologiczne i związane z nimi objawy skórne.

Trądzik to nie tylko problem młodych osób w okresie dojrzewania płciowego. To choroba skóry, która może dotykać osoby w różnym wieku. Jest kilka rodzajów trądziku, który może być spowodowany różnymi czynnikami. Zamiast więc ukrywać go pod grubymi warstwami makijażu lub unikać kontaktów z ludźmi, warto wybrać się do dermatologa, by ustalić przyczynę choroby i dobrać właściwe leczenie.