Wystawa Panteon Górnośląski już w Zabrzu – z okazji 100 rocznicy…

„Panteon Górnośląski Na pamiątkę 100. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski”

Od dziś na placu Wolności w Zabrzu, na pamiątkę 100 rocznicy, została utworzona wystawa prezentującą sylwetki bohaterów walczących o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Zabierz się w podróż do ukrytej historii Górnego Śląska, odkrywając najważniejsze wydarzenia, które i wszystkie kluczowe postaci, które się do tego przyczyniły.

Celem Panteonu Górnośląskiego jest poznanie bogactwa kulturowego i społecznego Ziemi Śląskiej.

Ostatnie 100 lat historii piszą ci, którzy mieli lub nadal mają znaczący wpływ na świat. Należy im przypisać osiągnięcia w administracji, polityce, nauce, sporcie i kulturze. Śląsk to region w Polsce, który borykał się z wieloma trudnościami, takimi jak totalitaryzm. Metropolia katowicka, laureat nagrody „Lux ex Silesia”, to pomnik upamiętniający powrót Górnego Śląska do Rzeczypospolitej w 1922 roku.

Panteon to także symbol uznania za wierność i oddanie małej Ojczyźnie, co zawsze widać w polskiej historii.

Wystawa będzie trwać do 22 sierpnia.

Źródło informacji: UM Zabrze