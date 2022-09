X Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320 w Zabrzu

Muzyka ogni sztucznych

Kwintet I Virtuosi Italiani, wirtuoz fletu prostego Maurice Steger, Symfonia szkła Philippa Marguerre’a oraz Sinfonia Varsovia i Haendel Laser Show to muzyczne fajerwerki dziesiątej, jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320 w Zabrzu.

Fajerwerki hucznie uświetnią nie tylko dziesięciolecie festiwalu, ale również zbiegający się z nim jubileusz 100 lat nadania praw miejskich Zabrzu. Hucznie jedynie w przenośni, bo zaplanowany z wielkim rozmachem na czwartek 29 września o godz. 18.30 plenerowy koncert w malowniczej niecce Sztolni Królowa Luiza Muzyka Ogni Sztucznych nie będzie straszyć ludzi i zwierząt głośnymi wybuchami klasycznych fajerwerków, lecz cieszyć uszy przepięknymi kompozycjami Georga Friedricha Haendla, zaś oczy zjawiskowym, zsynchronizowanym z muzyką pokazem laserowo-pirotechnicznym. Koncert stanowić będzie niejako preludium do rozpoczynających się już 1 października obchodów rocznicowego święta miasta. Prawdziwymi muzycznymi fajerwerkami będą brzmienia wystrzeliwane z ponaddźwiękową wręcz prędkością przez zjawiskowego i ekscentrycznego wirtuoza fletu prostego Maurice’a Stegera. Ten ekscentryczny „rockman” baroku zbuduje muzyczny most od Vivaldiego do Pendereckiego, wykonując z przyjaciółmi arcyciekawy ezoteryczny utwór Patrona Festiwalu, Muzyka na trzy flety proste, marimbę, perkusję i smyczki oraz Sinfoniettę no. 2 w premierowej wersji na flet prosty i smyczki. Artyście towarzyszyć będzie Sinfonia Varsovia pod batutą dyrektora Festiwalu Jurka Dybała, która na finał koncertu i festiwalu wykona prawdziwe przeboje muzyki klasycznej Muzykę ogni sztucznych oraz Muzykę na wodzie.

Prezentacja nietypowych instrumentów jest już festiwalową tradycją. Bohaterką tegorocznej edycji będzie harmonika szklana – verrofon w zestawieniu z violą da gamba. Na ten instrument, czasami błędnie kojarzony jedynie ze sztuką ulicznych grajków, pisali utwory wzięci kompozytorzy, w tym Wolfgang Amadeusz Mozart. Philipp Marguerre to najwybitniejszy wirtuoz tego instrumentu, zapraszany do współpracy między innymi przez Operę Wiedeńską. Przenikliwe, wibrujące dźwięki tego instrumentu (od których, wedle legendy dochodziło do omdleń podczas wystawień opery Belliniego) wypełnią Komorę Kompresorów Kopalni Guido we wtorek, 27 września o godz. 19.00.

Koncert inauguracyjny Festiwalu odbędzie się już sobotę 24 września o godz. 19.00. Muzyka ze słonecznej Italii, w wykonaniu znakomitego zespołu zespołu I Virtuosi Italiani z Werony pod kierownictwem Alberto Martiniego wypełni wnętrza strefy K8 kopalni Guido, 320 metrów pod ziemią. Wybitni włoscy kameraliści zaprezentują przegląd twórczości włoskich kompozytorów (w programie m.in utwory kontrowersyjnego Giovanniego Sollimy czy też Nino Roty, twórcy muzyki do La strada Felliniego) oraz blisko związany z historią festiwalu kwintet Kartki z nienapisanego dziennika autorstwa jego Patrona.

Profesor Penderecki, za pierwsze stypendium zdobyte w 1959 roku, wybrał się w edukacyjno-artystyczną podróż do Włoch. Choć, jak sam wspominał od strony merytorycznej wyjazd nie spełnił jego oczekiwań to „warto było zobaczyć radosną słoneczną Italię”. Podążając jego tropem zapraszam na radosną, włoską inaugurację oraz artystyczne fajerwerki pozostałych wydarzeń jubileuszowej, dziesiątej edycji Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320 w Zabrzu – mówi Dyrektor Festiwalu Jurek Dybał.

I VIRTUOSI ITALIANI

24.09.2022 godz. 19.00

Kopalnia Guido – Strefa K8

Zabrze, 3 Maja 93

WYKONAWCY:

Alberto Martini – skrzypce

Giulia Cerra – skrzypce

Giancarlo Di Vacri – altówka

Zoltan Szabo – wiolonczela

Sante Braia – kontrabas

Jurek Dybał – kontrabas

PROGRAM:

Luciano Berio – Psy na kontrabas solo

Giacomo Puccini – Elegia Chryzantemy na kwartet smyczkowy

Krzysztof Penderecki – Cadenza na altówkę solo

Krzysztof Penderecki – Kwintet smyczkowy Kartki z nienapisanego dziennika

Giovanni Sollima – Federico II z Viaggio in Italia na kwartet smyczkowy

Nino Rota – Koncert na smyczki

Myrosław Skoryk – Taniec hiszpański na kwintet smyczkowy

BILETY: https://podziemnaprzygoda.pl/shop?type=EVENT

SINFONIA DI VETRO – SYMFONIA SZKŁA

27.09.2022 godz. 19.00

Kopalnia Guido – Komora Kompresorów

Zabrze, 3 Maja 93

WYKONAWCY:

Philipp Marguerre – verrofon

Sebastian Reckert – verrofon

Claas Harders – viola da gamba

PROGRAM:

Our Way across the Sea (utwór tradycyjny)

Wolfgang Amadeus Mozart – Adagio C-dur KV 356 (617a)

Tomás de Santa María – Fantasia nr 1

Impresja nt. Arii z Trzech utworów w dawnym stylu Krzysztofa Pendereckiego

Johann Sebastian Bach – Sarabanda z Suity g-moll, BWV 808

Carl Philipp Emanuel Bach – Sonata a Harmonica e Violoncello

Joseph Aloys Schmittbaur – Preludium nr 4

Gaetano Donizetti – fragmenty z opery Łucja z Lammermooru

Impresja nt. Passacaglii z Serenady na smyczki Krzysztofa Pendereckiego

Fryderyk Chopin – Preludium e-moll op. 28 nr 4

Maurice Ravel – Pawana śpiącej królewny z Suity Moja matka gęś

Edvard Grieg – Pieśń Solvejgi z Suity Peer Gynt

Eric Domenech – Lumière

Fred Schnaubelt – Petite Impression

Impresja nt. Agnus Dei z Polskiego Requiem Krzysztofa Pendereckiego

BILETY: https://podziemnaprzygoda.pl/shop?type=EVENT

MUZYKA OGNI SZTUCZNYCH

29.09.2022 godz. 18.30

Niecka Sztolni Królowa Luiza

Zabrze, Wolności 408

WYKONAWCY:

Maurice Steger – flet prosty

Tabea Wink – flet prosty

Jan Fuss – flet prosty

Bartosz Sałdan – marimba

Marek Toporowski – klawesyn

Jurek Dybał – dyrygent

Sinfonia Varsovia

PROGRAM:

Krzysztof Penderecki – Sinfonietta nr 2 na flet i smyczki

Krzysztof Penderecki – Muzyka na flety proste, marimbę, perkusję i smyczki

Krzysztof Penderecki – Trzy utwory w dawnym stylu

Georg Philipp Telemann – Koncert C-dur na flet prosty, smyczki i basso continuo, TWV 51:C1

Antonio Vivaldi – Koncert fletowy D-dur Il Gardellino op. 10 nr 3, RV 428

Georg Friedrich Haendel – Muzyka na wodzie (Menuet II, Gigue I i II z Suity nr 3, Alla Hornpipe z Suity nr 2)

Georg Friedrich Haendel – Muzyka ogni sztucznych