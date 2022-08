X Piknik w Rytmie Firmy

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina o trwającym już od lat wsparciu dla młodych przedsiębiorców w postaci programu KARTA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY. Program kierowany jest do osób w wieku do 35 roku życia, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w Zabrzu, posiadające wpis do CEIDG. Dzięki uczestnictwie w programie możemy jako przedsiębiorcy liczyć ja preferencyjne warunki współpracy z […]