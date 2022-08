Zaatakował policjantów i uszkodził zaparkowany samochód

Surowe konsekwencje spotkają 21-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej, który w nocy, w Zabrzu, na ulicy Wolności uszkodził zaparkowany samochód wózkiem ze sklepu, a następnie zaatakował policjantów.

Do zdarzenia doszło w nocy, około godziny 2-giej, 17-tego sierpnia. Komisariat III Policji w Zabrzu otrzymał zawiadomienie, że w rejonie ul. Wolności ktoś uszkodził jeden z zaparkowanych pojazdów i oddalał się z miejsca. Świadek zdarzenia na bieżąco informował policję o miejscu pobytu sprawcy, dzięki czemu po przybyciu policja natychmiast go zlokalizowała i zatrzymała. Świadkowie twierdzą, że sprawca pchał wózek sklepowy, który uderzył w zaparkowany samochód i spowodował szkody. Jak ustalili funkcjonariusze mężczyzna to 21-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej, a wózek, którym spowodował szkody został wcześniej przez niego skradziony. Policja przeprowadziła dochodzenie, a zespół zbadał szkody samochodu, za które odpowiada młody Rudzianin. Podczas interwencji zatrzymany zaatakował policjantów po przez kopnięcie i zadawanie ciosów pięścią. Policjanci obezwładnili mężczyznę, którego następnie osadzili w areszcie.

Teraz mężczyzna będzie oczekiwał na wyrok sądu, który może wynieść nawet do 3 lat więzienia.

źródło: Policja Zabrze