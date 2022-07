Zabrzańska policja udaremniła niebezpieczny rajd motocyklowy

Łącznie 13 000 zł i 28 punktów karnych – to skutki niebezpiecznego rajdu motocyklistów w Katowicach w rejonie drogi krajowej nr 79. Kierowca został zatrzymany do kontroli przez policjantów z Zabrza, ze specjalnej grupu “SPEED”.

Szczególna grupa policji, zwana „Speed”, częściej nadzoruje miejsca, w których najczęściej odnotowywane są naruszenia. Odbywa się to za pomocą nieoznakowanych samochodów z wideorejestratorami, aby złapać kierowców, którzy jeżdżą zbyt szybko i niebezpiecznie. We wtorek wieczorem policjanci z zabrzańskiego ruchu drogowego zauważyli motocyklistę poruszającego się z dużą prędkością drogą krajową 79 w kierunku Mysłowic. Motocyklista wykonywał niebezpieczne manewry, stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym oraz nie przestrzegał obowiązku korzystania z prawego pasa. Podczas pomiaru okazało się, że kierowca rozpędza się do ponad 192 kilometrów na godzinę. Policjanci od razu przystąpili do zatrzymania celem kontroli.

Mężczyzna to 40-letni mieszkaniec Katowic i 40-latkiem. Po spotkaniu kierowcy z policją, nasi funkcjonariusze wręczyli mu mandat w wysokości 13 tys. zł z dodatkowymi 28 punktami karnymi.

Ale to nie wszystko. Podczas kontroli okazało się, że motocykl nie posiada wymaganego przeglądu technicznego. W rezultacie policja zachowała dowód rejestracyjny