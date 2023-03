337 tys. wniosków o 500 plus w woj.śląskim

Ponad 337 tysięcy wniosków o przyznanie 500 plus złożyli rodzice i opiekunowie z województwa śląskiego

Od czerwca ZUS będzie wypłacał 500 plus dla rodziców i opiekunów dzieci do 18. roku życia na nowy okres świadczeniowy. Rodzice, którzy chcą mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty świadczenia, powinni złożyć elektroniczny wniosek do końca kwietnia. Do tej pory w województwie śląskim złożono już 337 tys. wniosków o świadczenie 500 plus. W całym kraju od 1 lutego ZUS przyjął już prawie 3 mln wniosków o świadczenie rodzinne.

– W województwie śląskim najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Katowic. Od 1 lutego do 16 marca do ZUS ze stolicy naszego województwa wpłynęło ponad 20,4 tys., tuż za Katowicami znalazła się Częstochowa, z której do ZUS wpłynęło 15,6 tys. wniosków o 500 plus. Na trzecim miejscu jest Sosnowiec z liczbą 14,4 tys. wniosków, a tuż za nim Bielsko-Biała z 14,1 tys. wniosków – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

ZUS przypomina, że wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów: poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną. – Jeśli ktoś składał już wniosek w poprzednim okresie za pomocą mZUS i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy dokument na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby klient może je zmienić przed wysłaniem. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane – dodaje rzeczniczka.

Aby aktywować aplikację, należy powiązać ją ze swoim profilem na PUE ZUS. Proces ten jest opisany krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji.

Od kiedy prawo do świadczenia

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli rodzic lub opiekun złoży wniosek od 1 lutego do 31 maja br., otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.

Jeśli złoży wniosek po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złoży wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka, czy np. objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, albo w rodzinie zastępczej.

– Zatem jeśli rodzic, który aktualnie pobiera świadczenie na dziecko prawidłowo złoży wniosek o 500 plus np. w czerwcu, to świadczenie będzie przysługiwało od czerwca, ale pierwszą wypłatę świadczenia wraz z nadpłatą za poprzednie miesiące otrzyma do 31 sierpnia. Natomiast, gdyby ktoś złożył wniosek np. 1 lipca, to prawo do świadczenia będzie przysługiwało od lipca, a nie od czerwca i wypłaty za czerwiec, nawet jako nadpłaty, nie otrzyma. Dlatego warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak i prawo do świadczenia – tłumaczy Kopczyńska.

W przypadku nowo narodzonego dziecka rodzic ma 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o 500 plus. Jeśli zrobi to w tym terminie świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko otrzyma od dnia urodzenia dziecka.

Miesiąc złożenia wniosku decyduje o tym kiedy wypłata świadczenia

ZUS ma dwa miesiące na wypłatę świadczenia po złożeniu wniosku, ale warto złożyć wniosek do końca kwietnia, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, tzn. przelew otrzymać już w czerwcu br. I tak jeśli rodzic czy opiekun złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,

od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r.,

od 1 do 30 czerwca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r.,

od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r.

Świadczenie wypłacane jest tylko w formie bezgotówkowej co miesiąc: