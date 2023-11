40 lat edukacyjnej tradycji: Szkoła Podstawowa nr 7 w Zabrzu świętuje jubileusz

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:36 pm• Ważne w mieście

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego w Zabrzu, znana jako „Siódemka”, niedawno obchodziła swoje 40-lecie. Z tej okazji zorganizowano uroczystość, która zgromadziła całą społeczność szkolną oraz zaproszonych gości, w tym prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik, przedstawicieli władz miejskich i oświatowych, a także emerytowanych nauczycieli i byłych dyrektorów placówki.

Dyrektor szkoły, Izabela Tekieli-Szajc, z radością powitała wszystkich uczestników jubileuszu, podkreślając znaczenie wspólnoty szkolnej w budowaniu niepowtarzalnego klimatu placówki. Prezydent Mańka-Szulik, w swoim przemówieniu, zwróciła uwagę na to, jak ważną rolę „Siódemka” odgrywa w życiu lokalnej społeczności, będąc nie tylko miejscem nauki, ale i tworzenia trwałych relacji.

Szkoła Podstawowa nr 7 jest jedną z najmłodszych szkół w Zabrzu, otwartą 1 września 1983 roku. Od początku swojego istnienia placówka kładzie duży nacisk na rozwój dzieci, realizując liczne projekty i programy edukacyjne. Szczególną uwagę poświęca się zajęciom sportowym, co przekłada się na sukcesy uczniów w różnych dyscyplinach.

Jubileusz „Siódemki” to nie tylko okazja do świętowania, ale również moment refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i planami na przyszłość. To święto edukacji, wspólnoty i tradycji, które podkreśla znaczenie szkoły w życiu każdego ucznia i nauczyciela.

źródło: UM Zabrze/ fot.Pawel JaNic Janicki

