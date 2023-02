40-latek aresztowany za zgwałcenie i rozbój 17-latki

W nocy 24 stycznia w Zabrzu doszło do poważnego przestępstwa seksualnego. 40-letni mężczyzna poznał 17-letnią dziewczynę na przystanku autobusowym w Sosnowcu i podstępem namówił ją, aby pojechała z nim do Zabrza. Następnie nakłonił by nastolatka udała się z nim do pobliskiego pustostanu w centrum miasta, tam zgwałcił ją i okradł z telefonu oraz zegarka. Policjanci zabrzańscy zatrzymali podejrzanego mężczyznę w poniedziałek, po opublikowaniu jego wizerunku w mediach. Skradziony telefon i zegarek zostały odzyskane przez funkcjonariuszy.

Okazało się, że mężczyzna był już poszukiwany w celu odbycia kary 8 miesięcy więzienia za pobicie. W przeszłości był już karany za przestępstwo zgwałcenia, co oznacza, że będzie odpowiadał za swoje czyny w warunkach tzw. multirecydywy.

źródło: Policja Zabrze