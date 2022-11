6 porad na dopasowanie rozmiaru kasku motocyklowego z jakich warto skorzystać. Czym się kierować, wybierając nowy kask motocyklowy?

Decyzja o zakupie kasku motocyklowego powinna być bardzo dokładnie przemyślana. Szczególną uwagę powinno się zwracać na jego rodzaju, zastosowane technologie, funkcjonalności i wygląd. Wiele osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób dopasować rozmiar kasku motocyklowego? Z myślą o nich przygotowaliśmy poniższy artykuł. Zawiera on szereg przydatnych porad i wskazówek na ten temat. Zapraszamy do lektury.

Właściwy dobór rozmiaru kasku motocyklowego – o czym należy pamiętać?

Wszyscy producenci kasków motocyklowych oferują je w bardzo różnorodnych wersjach rozmiarowych. W wielu przypadkach zakres rozmiarów jest niezwykle rozbudowany. Dzięki temu użytkownicy kasku mają pewność, że będzie on idealnie dopasowany do obwodu głowy. W sytuacji, gdy okaże się, że kask jest za mały, jazda będzie bardzo nieprzyjemna, dlatego decyzję odnośnie zakupu kasku motocyklowego trzeba podejmować w sposób bardzo przemyślany. Jazda w za małym kasku skutkuje uciskiem, bólem głowy a nawet otwarciami skóry.

Bardzo często popełnianym błędem jest też zakup zbyt dużego kasku motocyklowego. Kask, który bardzo łatwo wchodzi na głowę oraz nie uciska w żadnym miejscu, może wydawać się bardzo atrakcyjny. W sytuacji, gdy kaski motocyklowe w trakcie jazdy swobodnie zmieniają położenie, może to znacząco zmniejszyć poziom bezpieczeństwa motocyklisty w trakcie uderzenia. Źle dostosowany rozmiar kasku może sprawić nawet, że podczas wypadku zsunie się on z głowy, a co za tym idzie – użytkownik motocykla jest bardziej narażony na utratę zdrowia lub nawet życia.

Jak dobrać rozmiar kasku?

Właściwie dobrany rozmiar kasku to absolutnie najważniejszy czynnik, który gwarantuje bezpieczeństwo. W jaki sposób dobrać rozmiar kasku motocyklowego? W pierwszej kolejności powinniśmy zmierzyć obwód swojej głowy. Obwód głowy mierzy się z wykorzystaniem metra krawieckiego nad uszami, ponieważ tam głowa jest najszersza oraz mniej więcej 2-3 cm nad brwiami.

Do pomiaru głowy warto poprosić o pomoc drugą osobę – wówczas zyskamy stuprocentową pewność, że przeprowadzony pomiar będzie prawidłowy. Uzyskany w ten sposób wynik powinniśmy następnie porównać z tabelą rozmiarów danego producenta kasków. Dzięki temu łatwo zweryfikujemy, jaki rozmiar kasku będzie pasował do naszej głowy.

Na co jeszcze należy zwracać uwagę przy zakupie?

Kupując kask zwracajmy także uwagę na jego konstrukcję. Na rynku można znaleźć m.in. kaski otwarte, integralne, modułowe czy off-road. Każda z konstrukcji ma swoje wady i zalety, dlatego powinniśmy też pomyśleć o tym, jakie są nasze potrzeby.

Dobry kask musi zapewniać też optymalną wentylację, mieć wyściółki i podkładki nadające się do prania oraz lekką skorupę wyprodukowaną z wielowłóknowego kompozytu. Ważna jest także zintegrowana blenda przeciwsłoneczna. Jeśli będziemy pamiętali o wszystkich tych wskazówkach, wówczas zakupiony przez nas kask motocyklowy z pewnością zagwarantuje nam wystarczająco wysoki poziom bezpieczeństwa.