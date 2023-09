65 lat ZSM: Uroczysta gala w Teatrze Nowym w Zabrzu

Podczas jubileuszu nie zabrakło refleksji nad dokonaniami ZSM oraz spojrzenia w przyszłość. Te 65 lat nie tylko świadczy o historii i dorobku spółdzielni, ale również przypomina o jej kluczowej roli w życiu mieszkańców Zabrza. Wieloletnia tradycja i sukces ZSM to dowód na to, że stanowi ona trwały i ważny element naszego miasta.

W ciągu tych sześciu i pół dekady, ZSM nieustannie pracowała na rzecz podnoszenia standardów życia swoich członków. Było to możliwe dzięki licznym inwestycjom, takim jak termomodernizacja starych budynków czy unowocześnianie technicznej infrastruktury. Nie tylko inwestycje materialne są domeną tej spółdzielni. Dwa dynamicznie działające kluby spółdzielcze, „Pastel” oraz „Kwadrat”, świadczą o jej zaangażowaniu w rozwijanie działalności społeczno-kulturalnej.

– Dzisiejsza uroczystość jest okazją do tego aby serdecznie podziękować i docenić wysiłek kilku pokoleń spółdzielców w naszym mieście, którzy przyczynili się od osiągania celów, rozwoju i budowania wspólnego dorobku naszej Spółdzielni […]Dziękuję wszystkim, którzy na przestrzeni tych wielu lat obdarzyli nas zaufaniem i wsparciem. Dziś spoglądamy w przyszłość nie tylko w oczekiwaniu na to co w przyszłości się wydarzy lecz czekamy także na kolejne wyzwania jakie stoją przed nami – powiedziała podczas uroczystości prezes zarządu ZSM Teresa Krzysztof-Rybicka.