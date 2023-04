ABBA I INNI symfonicznie Zabrze – Koncert – Bilety

Kiedy: 6 października 2023 o godz. 19:00



Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaullea 17



Bilety: Kup na KupBilecik.pl

Mało który zespół może pochwalić się tym, że stał się symbolem muzycznym całej dekady, był głównym eksportowym towarem swojego kraju oraz że na podstawie jego muzyki powstał musical, który potem doczekał się ekranizacji. Czwórka skandynawskich wykonawców spełniła jednak te trzy wymagania, co pozwoliło im zyskać uznanie na całym świecie. ABBA to nieodłączna część lat 70. z utworami takimi jak „Waterloo”, „Honey, Honey” czy „Money, Money, Money”. Zespół stał się jednym z największych symboli muzyki skandynawskiej i przyczynił się do zwiększenia rozpoznawalności Szwecji na całym świecie.

Film „Mamma Mia!” z 2008 roku, oparty na muzyce ABBA, stał się hitem kasowym i przyciągnął tłumy widzów. Nie tylko ABBA, ale także inni wykonawcy tacy jak Boney M i Modern Talking, stworzyli utwory, które zapadły w pamięć milionów ludzi na całym świecie. Ich muzyka będzie również usłyszana na koncercie, który obiecuje uśmiech i wzruszenie, powrót do wspomnień oraz świetną zabawę. Piosenka „Felicità” duetu Al Bano i Romina Power, będzie również częścią niezapomnianej nocy.

Na scenie pojawią się chór, balet, orkiestra i soliści, którzy wykonają utwory takie jak „Gimme! Gimme! Gimme!” i „The Winner Takes It All” od ABBA, „Staying Alive” od Bee Gees, „September” od Earth Wind & Fire, „Hot Stuff” od Donny Summer i wiele innych.

Bilety na koncert można nabyć na stronie www.KupBilecik.pl. To będzie niezapomniana noc pełna muzyki, tańca i wspaniałych emocji, które z pewnością zostaną w pamięci na długo.