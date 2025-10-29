Areszt i dozór dla sprawców brutalnego pobicia w Zabrzu. Policja znalazła przy nich narkotyki

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:57 pm• Ważne w mieście

Zabrzańscy policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn podejrzanych o pobicie 19-latka w rejonie ulic Korczoka i Kalinowej. Dwóch z nich trafiło do aresztu, trzeci został objęty policyjnym dozorem. Podczas przeszukań funkcjonariusze ujawnili również znaczne ilości narkotyków.

Brutalne pobicie przy boisku w Zabrzu

Do zdarzenia doszło 20 października 2025 roku w rejonie boiska sportowego przy ulicach Korczoka i Kalinowej w Zabrzu. Około godziny wieczornych policjanci otrzymali zgłoszenie o pobiciu młodego mężczyzny.

Na miejscu funkcjonariusze zastali 19-letniego mieszkańca Zabrza z widocznymi obrażeniami ciała. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Na szczęście, jak poinformowali lekarze, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Z ustaleń śledczych wynikało, że ofiara znała jednego ze sprawców, co pozwoliło policjantom szybko ustalić tożsamość napastników i podjąć działania.

Zatrzymania i ujawnienie narkotyków

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej zabrzańskich kryminalnych, już po kilku dniach od zdarzenia doszło do zatrzymań.

Jako pierwszy w ręce policjantów trafił 23-letni mieszkaniec Zabrza. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze ujawnili znaczne ilości marihuany.

Niedługo później zatrzymano 19-latka, który również miał przy sobie narkotyki – także w postaci marihuany. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnego aresztu, gdzie usłyszeli zarzuty.

Trzeci ze sprawców, również 19-latek, sam zgłosił się na policję, gdy dowiedział się, że jest poszukiwany w związku z pobiciem.

Areszt i dozór – decyzja sądu

Na podstawie zebranych przez policjantów materiałów dowodowych, zabrzański sąd zdecydował o zastosowaniu wobec dwóch zatrzymanych – 23-latka i 19-latka – środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec trzeciego uczestnika zajścia, który sam stawił się przed organami ścigania, sąd zastosował dozór policyjny.

Wszyscy trzej mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia z art. 158 § 1 Kodeksu karnego, a w przypadku dwóch pierwszych również zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających.

Policja zapowiada kontynuację działań

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Zabrzu. Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań, jeśli okaże się, że w zdarzeniu brały udział inne osoby lub że zatrzymani byli powiązani z handlem narkotykami.

Zabrzańscy funkcjonariusze podkreślają, że w ostatnim czasie nasilili działania wymierzone w przestępczość narkotykową i chuligańskie zachowania w przestrzeni publicznej.

Surowe konsekwencje za przemoc i narkotyki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za pobicie, w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności (art. 158 § 1 k.k.).

Jeśli natomiast prokuratura udowodni zatrzymanym posiadanie znacznych ilości środków odurzających, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, mogą usłyszeć wyrok nawet do 10 lat więzienia.

Policja apeluje o reagowanie na przemoc

Zabrzańscy funkcjonariusze przypominają, że każdy akt agresji należy zgłaszać niezwłocznie, a szybka reakcja świadków często pozwala zapobiec tragedii.

Osoby posiadające informacje mogą skontaktować się z policją:

dzwoniąc pod numer 112 ,

zgłaszając się osobiście do najbliższej jednostki policji,

lub anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie www.policja.pl

