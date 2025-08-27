Bartosz Gawlik z Urzędu Miejskiego w Zabrzu wicemistrzem Polski w wyplataniu! Sukces zabrzanina na krajowej arenie rękodzielniczej

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:51 pm• Ważne w mieście

Bartosz Gawlik, pracownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Zabrzu, odniósł spektakularny sukces podczas III Mistrzostw Polski w Wyplataniu, które odbyły się w dniach 15–16 sierpnia 2025 roku w Nowym Tomyślu. Zabrzanin zdobył tytuł wicemistrza Polski w kategorii abstrakcyjna forma dekoracyjna, pokonując wielu doświadczonych twórców z całego kraju. Jego osiągnięcie to nie tylko triumf artystyczny, ale także dowód na to, że samorządowcy mogą skutecznie łączyć pasję z rozwojem zawodowym.

Mistrzostwa Polski w Wyplataniu – pasja, kunszt i rywalizacja

Nowy Tomyśl stolicą wikliny

III edycja Mistrzostw Polski w Wyplataniu odbyła się w przestrzeniach Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu – mieście uznawanym za stolicę polskiej wikliny. W tegorocznych zawodach wzięło udział ponad 80 artystów i rzemieślników z całego kraju. Uczestnicy rywalizowali w różnorodnych kategoriach, m.in.:

tradycyjny kosz,

galanteria wiklinowa,

formy użytkowe,

dekoracje o charakterze abstrakcyjnym i nowoczesnym,

prace artystów z niepełnosprawnościami.

Wśród tak szerokiego i zróżnicowanego grona twórców, Bartosz Gawlik z Zabrza wyróżnił się unikatowym podejściem do materiału i formy, zdobywając II miejsce w kategorii abstrakcyjna forma dekoracyjna – jednej z najbardziej kreatywnych i wymagających dziedzin w wyplataniu.

Bartosz Gawlik – artysta z pasją i urzędnik z misją

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki może być dumny

Na co dzień Bartosz Gawlik pracuje w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Zabrzu, gdzie współtworzy wydarzenia kulturalne i sportowe, angażując się w rozwój lokalnych inicjatyw. Jego sukces podczas mistrzostw pokazuje, że pasja do sztuki rękodzielniczej może iść w parze z działalnością zawodową na rzecz społeczności lokalnej.

Zabrzanin od lat rozwija swoje umiejętności w zakresie wyplatania z wikliny, tworząc zarówno prace użytkowe, jak i eksperymentalne formy artystyczne. W swojej działalności łączy tradycję z nowoczesnym spojrzeniem na sztukę użytkową, co znalazło uznanie w oczach jury konkursu.

Wicemistrz z Zabrza będzie reprezentował Polskę za granicą

Międzynarodowe wyróżnienie i prestiżowe zaproszenia

Sukces Bartosza Gawlika nie kończy się na podium w Nowym Tomyślu. Laureaci III Mistrzostw Polski w Wyplataniu zostali nominowani do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej, a Bartosz Gawlik znalazł się wśród tej elitarnej grupy.

Już we wrześniu zabrzanin weźmie udział w XIX International Fair of Traditional Crafts, który odbędzie się w Bułgarii. To prestiżowe wydarzenie gromadzące mistrzów rzemiosła tradycyjnego z całego świata. Udział w targach to szansa nie tylko na pokazanie własnych umiejętności, ale też na wymianę doświadczeń, nawiązanie międzynarodowych kontaktów i promowanie polskiej kultury rękodzielniczej.

Dodatkowo Bartosz Gawlik będzie reprezentował Polskę podczas VI Światowego Festiwalu Wikliny, który w przyszłym roku odbędzie się ponownie w Nowym Tomyślu.

Abstrakcyjna forma dekoracyjna – sztuka bez granic

Wiklina jako medium artystyczne

Choć dla wielu wyplatanie kojarzy się głównie z koszami czy meblami, kategoria, w której wystartował Bartosz Gawlik, otwiera zupełnie nowe możliwości twórcze. Abstrakcyjna forma dekoracyjna pozwala na pełną dowolność interpretacyjną i artystyczne eksperymenty z formą, fakturą oraz przestrzenią.

W swojej nagrodzonej pracy Gawlik zastosował nowatorskie techniki splotów, sięgając po niestandardowe połączenia materiałów i kształtów. Efektem była złożona, przestrzenna kompozycja, która nie tylko zwróciła uwagę jurorów, ale również została wyróżniona przez publiczność odwiedzającą muzeum.

Sukces osobisty i inspiracja dla lokalnej społeczności

Kultura jako przestrzeń rozwoju zawodowego

Zdobycie tytułu wicemistrza Polski przez pracownika Urzędu Miejskiego to niecodzienna, ale niezwykle cenna sytuacja, która pokazuje, że instytucje publiczne mogą być miejscem, gdzie rozwija się nie tylko administracja, ale i pasje osobiste. Jak podkreślają współpracownicy Gawlika, jego zaangażowanie w kulturę nie kończy się po godzinach pracy – jest obecne również w działaniach na rzecz mieszkańców Zabrza.

Sukces Bartosza Gawlika staje się inspiracją dla innych pracowników samorządowych i mieszkańców, by nie rezygnować z pasji i dążyć do mistrzostwa, niezależnie od codziennych obowiązków. To również sygnał, że kultura – zarówno tworzona, jak i promowana przez lokalne urzędy – może być przestrzenią osobistego i społecznego rozwoju.

Zabrze wspiera talenty

Wartość dodana dla miasta

Urząd Miejski w Zabrzu może być dumny ze swojego pracownika, który wzmacnia pozytywny wizerunek miasta także poza jego granicami. Promowanie twórczości, kultury i tradycyjnych rzemiosł to nie tylko obowiązek instytucji kultury, ale także element strategii rozwoju miasta otwartego na pasje i innowacje.

Warto dodać, że Miasto Zabrze od lat wspiera lokalnych twórców, organizuje festiwale, konkursy i warsztaty, a także bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatywach kulturalnych. Osiągnięcia Bartosza Gawlika to kolejny dowód na to, że inwestowanie w kulturę i ludzi przynosi wymierne efekty.

Gratulujemy Bartoszowi Gawlikowi tytułu wicemistrza Polski w wyplataniu i życzymy powodzenia w kolejnych międzynarodowych występach. Zabrze trzyma kciuki za dalsze sukcesy!

