Bezpieczne wakacje dla uczniów z ZUS i Sanepidem

Jak bezpiecznie spędzić wakacje, na co zwracać uwagę, czego unikać w jakich godzinach się bezpiecznie opalać, ale też czym są ubezpieczenia społeczne i dlaczego warto być ubezpieczonym o tym wszystkim dowiedzą się uczniowie z Bytomia, którzy odwiedzą zabrzański ZUS już w najbliższy piątek, 23 maja, podczas akcji „Bezpieczne wakacje”.

Wydarzenie organizowane jest przez Oddział ZUS w Zabrzu oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w Gliwicach. Uczestnikami spotkania będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 w Bytomiu. W trakcie spotkania pracownicy ZUS przedstawią ogólne informacje z ubezpieczeń społecznych oraz zaprezentowany zostanie film z okazji jubileuszu 90-lecia ZUS. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gliwicach omówi temat nowych substancji psychoaktywnych dla młodzieży. Dodatkowo poruszone zostaną zagadnienia związane z profilaktyką antytytoniową oraz ochroną przed promieniowaniem UV.

– By wakacje były udane o tym głównie myślą dzieci, natomiast dla rodziców ważne jest również to, by były one bezpieczne. Podczas tego spotkania przedstawiciele Sanepidu będą właśnie uczyć jak unikać niektórych zagrożeń, na które narażeni mogą być młodzi ludzie. Równie ważne jest to, by już w tym wieku uczyć ich świadomości ubezpieczeniowej, pokazywać konsekwencje i ryzyka nie ubezpieczeniowe. Co prawda czasu na wejście w dorosłe życie i brania odpowiedzialności za własne decyzje życiowe mają jeszcze kilka lat, ale warto już teraz w sposób przystępny pokazywać czym są ubezpieczenia społeczne i dlatego warto być uczestnikiem tego systemu – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS.

To nie pierwsza taka akcja zabrzańskiego ZUS, ale po raz pierwszy organizowana wspólnie z Sanepidem.

źródło: ZUS

