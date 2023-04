Bibliotekarka z Zabrza zdobyła III miejsce w konkursie Bibliotekarz Roku 2022

W dniu 24 kwietnia br. zakończyła się trzynasta edycja Konkursu Bibliotekarz Roku 2022, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Konkurs ten cieszy się coraz większą popularnością i zainteresowaniem wśród bibliotekarzy oraz czytelników. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazła się Grażyna Świderek St., kustosz oraz kierownik Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Fusieckiego w Zabrzu, która zajęła zaszczytne III miejsce.

Konkurs Bibliotekarz Roku składa się z dwóch etapów. W I etapie członkowie piętnastu Kapituł Okręgowych wybierają Bibliotekarzy Roku z poszczególnych województw, którzy przechodzą do finału. Natomiast w II etapie zostaje ustalony okręgowy ranking finalistów. Tegoroczny zwycięzca to Dawid Kotlarek, dyrektor Biblioteki Publicznej w Świebodzinie, a drugie miejsce zajęła Jolanta Miękus St., bibliotekarz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie.

Grażyna Świderek to jedna z najbardziej aktywnych i zaangażowanych bibliotekarek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu. Dzięki jej ciężkiej pracy, Filia nr 20 przy Placu Warszawskim 1, stała się czwartą filią w sieci MBP w Zabrzu pod względem odwiedzin oraz wypożyczonych książek. Jest w stanie pracować z różnymi grupami wiekowymi czytelników i przekonać zarówno najmłodsze dzieci, jak i osoby dorosłe do czytania.

Grażyna Świderek w pełni angażuje się w organizowane w bibliotece wydarzenia. Warto wymienić kilka z nich, takich jak prowadzenie interaktywnych warsztatów detektywa czy warsztatów dla młodzieży o nazwie „Widziałeś serial, książka jest lepsza”. Jest również moderatorką zabrzańskiego Dyskusyjnego Klubu Książki, prowadzi spotkania autorskie oraz udziela się w happeningach „Pociąg do Książek” oraz „Wielki Dzień Pszczół”. Grażyna Świderek chętnie dzieli się swoją wiedzą z innymi i szkoli nauczycieli oraz innych bibliotekarzy. Jest także sekretarzem koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy MBP w Zabrzu. Choć interesuje się mrocznymi książkami, to jest bardzo pogodną i uśmiechniętą osobą.

Konkurs Bibliotekarz Roku 2022 jest ważnym wydarzeniem dla środowiska bibliotekarskiego w Polsce. To nie tylko okazja do nagrodzenia najlepszych bibliotekarzy w kraju, ale również sposobność do promowania bibliotekarstwa i czytelnictwa. Zwycięzcy konkursu stanowią przykład dla innych bibliotekarzy, a ich osiągnięcia są inspiracją dla osób związanych z branżą książkową.

Grażyna Świderek, laureatka III miejsca, jest doskonałym przykładem na to, jak ważną rolę w życiu społeczności pełni bibliotekarz. Jej praca i zaangażowanie są doceniane nie tylko przez środowisko bibliotekarskie, ale przede wszystkim przez czytelników. Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu, którą Grażyna Świderek kieruje, cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem mieszkańców.

Jak wynika z raportów, Polacy coraz chętniej korzystają z bibliotek i wypożyczają książki. Z roku na rok rośnie liczba czytelników, a biblioteki publiczne stają się coraz ważniejsze w życiu społecznym. Dlatego też tak ważne jest, aby biblioteki były prowadzone przez takich pasjonatów jak Grażyna Świderek, którzy potrafią przyciągać czytelników i zarażać ich miłością do książek.