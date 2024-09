Napisane przez mikolajczarnecki• 2:35 pm• Ciekawostki

Big Star w Zabrzu to miejsce, gdzie moda spotyka komfort, a klasyczne wzory łączą się z najnowszymi trendami. Ta znana polska marka odzieżowa zaprasza do swoich dwóch salonów w mieście, oferując szeroki wybór ubrań dla kobiet i mężczyzn.

Big Star Zabrze C.H. M1

Adres:

Plutonowego R. Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Telefon:

+48 734 471 065

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 09:00 – 21:00

Wtorek: 09:00 – 21:00

Środa: 09:00 – 21:00

Czwartek: 09:00 – 21:00

Piątek: 09:00 – 21:00

Sobota: 09:00 – 21:00

Niedziela: 10:00 – 20:00

Big Star Zabrze C.H. Platan

Adres:

Plac Teatralny 12

41-800 Zabrze

Telefon:

+48 734 471 147

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 09:00 – 21:00

Wtorek: 09:00 – 21:00

Środa: 09:00 – 21:00

Czwartek: 09:00 – 21:00

Piątek: 09:00 – 21:00

Sobota: 09:00 – 21:00

Niedziela: 10:00 – 20:00

Godziny Otwarcia i Kontakt

Sklepy są otwarte przez cały tydzień, co pozwala na zakupy w dogodnym dla siebie czasie. W dni powszednie i soboty sklepy czynne są od 9:00 do 21:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00. W razie pytań można skontaktować się telefonicznie pod podanymi numerami.

Big Star – Polska Marka z Tradycjami

Big Star to marka z ponad 40-letnią tradycją, która od lat cieszy się zaufaniem klientów w Polsce i za granicą. Znana przede wszystkim z wysokiej jakości jeansów, oferuje również szeroki asortyment odzieży i akcesoriów dla osób ceniących sobie styl i wygodę.

Oferta Sklepów Big Star w Zabrzu

Moda Damska

W salonach Big Star w Zabrzu panie znajdą szeroki wybór ubrań, które podkreślą ich indywidualny styl. Od klasycznych jeansów, przez stylowe sukienki, po modne t-shirty i bluzki. Każda kolekcja łączy w sobie aktualne trendy z ponadczasową klasyką.

Moda Męska

Mężczyźni również znajdą coś dla siebie. Oferta obejmuje nie tylko kultowe jeansy, ale także koszule, swetry, kurtki i dodatki. Ubrania są zaprojektowane z myślą o komforcie i funkcjonalności, nie rezygnując przy tym z modnego wyglądu.

Lokalizacje Sklepów Big Star w Zabrzu

Centrum Handlowe M1

Sklep w C.H. M1 to doskonałe miejsce dla osób ceniących sobie szybkie i wygodne zakupy. Centrum handlowe oferuje duży parking oraz dostęp do wielu innych sklepów i usług, co pozwala załatwić wiele spraw w jednym miejscu.

Centrum Handlowe Platan

Salon w C.H. Platan znajduje się w samym sercu Zabrza. To idealna lokalizacja dla tych, którzy lubią spędzać czas w tętniącym życiem centrum miasta. Po zakupach można zrelaksować się w jednej z licznych kawiarni czy restauracji w okolicy.

Dlaczego Warto Odwiedzić Big Star w Zabrzu?

Wysoka Jakość : Ubrania wykonane są z wysokogatunkowych materiałów, co gwarantuje trwałość i komfort noszenia.

: Ubrania wykonane są z wysokogatunkowych materiałów, co gwarantuje trwałość i komfort noszenia. Szeroki Asortyment : Bogata oferta pozwala na skompletowanie całej garderoby w jednym miejscu.

: Bogata oferta pozwala na skompletowanie całej garderoby w jednym miejscu. Profesjonalna Obsługa : Pracownicy sklepu służą fachową pomocą i doradztwem w wyborze odpowiednich produktów.

: Pracownicy sklepu służą fachową pomocą i doradztwem w wyborze odpowiednich produktów. Dostępność: Dwie lokalizacje w Zabrzu sprawiają, że sklep jest łatwo dostępny dla mieszkańców całego miasta.

Big Star w Zabrzu to miejsce, które warto odwiedzić, jeśli szukasz modnych i wygodnych ubrań. Dzięki dwóm dogodnym lokalizacjom i szerokiej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz klasycznych jeansów, czy najnowszych trendów, Big Star spełni Twoje oczekiwania.

