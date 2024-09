Napisane przez mikolajczarnecki• 3:00 pm• Ciekawostki

Bubble Tea to wyjątkowy napój pochodzący z Tajwanu, który zdobył serca miłośników słodkich i orzeźwiających smaków na całym świecie. Teraz dostępny również w Zabrzu, w Centrum Handlowym M1, gdzie każdy może spróbować tej niepowtarzalnej kompozycji herbaty, mleka i kolorowych dodatków. Bubble Tea w M1 Zabrze to miejsce, które warto odwiedzić, aby odkryć nowe, egzotyczne smaki i doświadczyć przyjemności z picia tego wyjątkowego napoju. Niezależnie od wieku, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zapraszamy do zanurzenia się w świecie bąbelkowej herbaty i stworzenia własnej, niepowtarzalnej kompozycji.



Bubble Tea Zabrze m1



Adres: M1 Centrum Handlowe

ul. Plutonowego R. Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00

09:00 – 21:00 Niedziela: 10:00 – 20:00

Lokalizacja i dojazd

Centrum Handlowe M1 Zabrze jest łatwo dostępne zarówno dla mieszkańców miasta, jak i osób z okolic.

Jak dojechać?

Samochodem: Centrum M1 położone jest przy ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, z obszernym parkingiem dla klientów.

Centrum M1 położone jest przy ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, z obszernym parkingiem dla klientów. Komunikacją miejską: Dojazd autobusami linii 7, 23, 47, 111, które zatrzymują się w pobliżu centrum handlowego.

Czym jest Bubble Tea?

Bubble Tea, znana także jako herbata bąbelkowa, to napój na bazie herbaty (czarnej, zielonej lub oolong) z dodatkiem mleka lub syropów owocowych. Charakterystycznym elementem są kuleczki tapioki lub żelowe kulki popping boba o różnych smakach, które nadają napojowi unikalną teksturę i wygląd.

Oferta Bubble Tea w M1 Zabrze

Różnorodność smaków i dodatków

Herbaty mleczne: Klasyczne połączenie herbaty z mlekiem, dostępne w smakach takich jak wanilia, czekolada czy karmel.

Klasyczne połączenie herbaty z mlekiem, dostępne w smakach takich jak wanilia, czekolada czy karmel. Herbaty owocowe: Orzeźwiające napoje z dodatkiem świeżych soków owocowych, takich jak mango, truskawka czy marakuja.

Orzeźwiające napoje z dodatkiem świeżych soków owocowych, takich jak mango, truskawka czy marakuja. Smoothie i mrożone napoje: Idealne na gorące dni, przygotowywane na bazie świeżych owoców.

Idealne na gorące dni, przygotowywane na bazie świeżych owoców. Dodatki: Kuleczki tapioki, popping boba, galaretki, żelki kokosowe i wiele innych.

Personalizacja napoju

Klienci mają możliwość skomponowania własnego napoju poprzez wybór:

Rodzaju herbaty: Czarna, zielona, oolong lub herbata ziołowa.

Czarna, zielona, oolong lub herbata ziołowa. Poziomu słodkości: Od pełnej słodyczy po napoje bez dodatku cukru.

Od pełnej słodyczy po napoje bez dodatku cukru. Temperatury napoju: Na zimno z lodem lub na ciepło.

Dlaczego warto odwiedzić Bubble Tea w Zabrzu?

Unikalne doświadczenie smakowe: Bubble Tea to połączenie egzotycznych smaków i niezwykłej konsystencji, które warto spróbować.

Bubble Tea to połączenie egzotycznych smaków i niezwykłej konsystencji, które warto spróbować. Idealne miejsce na przerwę: Doskonałe na chwilę relaksu podczas zakupów w Centrum Handlowym M1.

Doskonałe na chwilę relaksu podczas zakupów w Centrum Handlowym M1. Przyjazna obsługa: Profesjonalny personel chętnie doradzi i pomoże w wyborze idealnej kompozycji.

O marce Bubble Tea

Marka Bubble Tea stawia na wysoką jakość składników i świeżość przygotowywanych napojów. Dzięki bogatej ofercie smaków i dodatków każdy klient może stworzyć napój idealnie dopasowany do swoich upodobań.

Visited 5 times, 1 visit(s) today