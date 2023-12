Budowa wiaduktu Zabrze-Gliwice. Bukmacherzy wiedzą kiedy się zakończy

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:21 pm• Ciekawostki

Rozpoczęta w grudniu 2021 roku budowa wiaduktu łączącą gliwicką Sośnicą z Zabrzem postępuje. Problemem jest jednak to, że prace miały zakończyć się w 30 listopada tego roku, ale tak się nie stało. Eksperci STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, przeanalizowali kiedy kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli podróżować bez utrudnień.

Prace przy budowie wiaduktu wartego 9 milionów złotych trwają od ponad dwóch lat. Najważniejszym elementem nowej inwestycji były m.in. rozbiórka istniejącego wiaduktu oraz wykonanie wiaduktu o nowej konstrukcji prefabrykowanej wraz z odtworzeniem nasypu, nawierzchni drogowej. Zakończenie prac zaplanowano na 30 listopada 2023 roku, jednak jak tłumaczy wykonawca w związku nieplanowaną wcześniej rozbiórką odkrytych fundamentów, a także torowiska prace zostały wstrzymane na 2 miesiące, co wpłynęło na wydłużenie terminu realizacji.

Według ekspertów STS, największej w Polsce firmy bukmacherskiej, najbardziej prawdopodobne jest zakończenie inwestycji do końca stycznia 2024 roku. Kurs na takie zdarzenie wynosi 1,60*, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 140 zł (po odjęciu 12% podatku od gier). Prawdopodobieństwo, że budowa wiaduktu nie zostanie ukończona do końca stycznia przyszłego roku jest małe, ale pesymiści, którzy tak twierdzą mogą zyskać 189 zł (kurs 2,15).

*im niższy kurs, tym większe prawdopodobieństwo zdarzenia.

