Butelki Dafi z nadrukiem firmowym – sposób na eko reklamę

Butelki filtrujące same w sobie nie są ekologiczne, ale pozwalają na oszczędzenie takich ilości plastiku, że zyskały uznanie także wśród gadżetów reklamowych. Czy butelka Dafi z logo firmy to dobry dla Ciebie sposób na reklamę? Sprawdźmy.

Filtrująca butelka Dafi z logo firmy

Butelki Dafi to produkty wielokrotnego użytku, które – mimo użycia relatywnie cienkiego plastiku – zachowują wysoką wytrzymałość. To butelki, które nie zawierają Bisfenolu A, a więc substancji powodującej zaburzenia hormonalne czy bezpłodność. Są lekkie i poręczne, a ich ergonomiczny kształt powoduje, że butelki można zabrać ze sobą dosłownie wszędzie.

Te półlitrowe butelki dostępne są w wielu kolorach, a tak naprawdę zabawa z kolorami może trwać tutaj w najlepsze. Kupując butelkę w neutralnym kolorze, zachęcisz swoich klientów do dobierania przeróżnych kolorów filtrów. Możesz też dobrać kolor butelki Dafi z logo firmy do kolorów Twojej marki. Nie zapomnij także o czytelnym nadruku, którym wcale nie musi być logo. Być może zachcesz zapisać na butelce chwytliwe hasło reklamowe, które inny skojarzą z Twoją marką? Zobacz, który kolor butelek Dafi z logo firmy będzie dla Ciebie odpowiedni: https://www.caprea.com.pl/produkt/butelka-dafi-05l/.

Oszczędność, która robi wrażenie

Producent zadbał o potrzeby osób w każdym wieku, dlatego także w ofercie Caprea znajdziesz butelki Dafi z logo firmy o trzech różnych pojemnościach:

● 0,3 l z myślą o najmłodszych użytkownikach;

● 0,5 l dla osób, które żyją i pracują w biegu;

● 0,7 l dla aktywnych i często podróżujących.

Taki podział ma sens i powinien być wskazówką także dla przedsiębiorcy, który zechce wykorzystać ten produkt w celach marketingowych. Ale co powoduje, że butelki Dafi zyskują taką popularność także wśród gadżetów reklamowych? Pisaliśmy o tym szczegółowo tutaj: https://www.caprea.com.pl/fenomen-butelek-dafi-z-nadrukiem/, ale warto jeszcze raz zaznaczyć, że tajemnica tkwi w liczbach.

Butelka Dafi znacząco ogranicza ilość wyprodukowanych śmieci. 1 filtr zastępuje bowiem 300 półlitrowych butelek, a więc niemal 30 kg plastiku. Trzeba też dodać, że pojedynczy filtr wystarcza na miesiąc użytkowania, a samą powierzchnię filtrującą tworzy filtr węglowy, którego zadaniem jest usunięcie z wody smaku i zapachu m.in. chloru, ale pozostawienie w niej cennych minerałów, jak magnez czy wapń. Taka butelka może z powodzeniem zastąpić wodę kupowaną w sklepach, ale daje także pełną swobodę, bo butelkę filtrującą Dafi wystarczy napełnić wodą z kranu.

Butelka Dafi z logo firmy – preznet dla każdego!

Każdy z nas piję wodę – to nic odkrywczego, ale dla przedsiębiorcy jest to wskazówka. Jeżeli zatem masz problem z wyborem gadżetu reklamowego swojej marki lub nie wiesz, co będzie odpowiednie dla danego klienta lub Twojego pracownika, zainwestuj w butelkę Dafi z logo firmy! To produkt znanej marki, który może być opatrzony Twoim hasłem reklamowym. To także ekologia w nowoczesnych wydaniu, a przede wszystkim funkcjonalność, której potrzebuje każdy z nas!

