Centrum Handlowe M1 w Zabrzu to jeden z pierwszych tego typu obiektów komercyjnych na Śląsku, który powstał w 1999 roku i od tego czasu stał się popularnym miejscem dla wielu mieszkańców regionu. Zarządzany przez firmę Metro Properties sp. z o.o., M1 w Zabrzu oferuje szeroką gamę sklepów, usług i atrakcji dla całej rodziny.

Centrum Handlowe M1 w Zabrzu – adres i telefon:

Adres: Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 373 75 51

Centrum Handlowe M1 w Zabrzu – godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 09:00 – 21:00

Sobota: 09:00 – 21:00

Niedziele handlowe: 10:00 – 20:00

M1 Zabrze zlokalizowane jest przy ul. Szkubacza Ryszarda 1, w sąsiedztwie głównych dróg komunikacyjnych i środków transportu publicznego. Parterowy budynek został zbudowany przez firmę Skanska, a budowa zakończyła się w czwartym kwartale 1999 roku. Powierzchnia całkowita tego budynku wynosi 50 297 m.kw., z czego aż 38 341 m.kw. zajmują 92 lokale handlowo-usługowe.

Wśród sklepów znajdujących się w M1 Zabrze, warto wymienić zarówno te z branży odzieżowej, jak i elektronicznej. Ponadto, w centrum handlowym znajdują się także fast foody, supermarket oraz park trampolin, co sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Jednym z największych atutów Centrum Handlowego M1 są strefy dla najmłodszych – Kraina Dzieci. To specjalnie przygotowane miejsca, w których dzieci mogą korzystać z atrakcji takich jak baseny z kulkami, konsole do gier czy ścianki wspinaczkowe. Rodzice mają możliwość organizacji dla swoich pociech urodzin lub innych imprez okazjonalnych. Kraina Dzieci to bezpłatne „przedszkola”, w których rodzice mogą bezpiecznie zostawić swoje pociechy pod fachową opieką na czas zakupów.

Dla tych, którzy wybierają się do M1 samochodem, na terenie centrum handlowego znajduje się aż 3311 miejsc parkingowych, co umożliwia komfortowe i bezproblemowe parkowanie.

Dojazd do M1 w Zabrzu jest ułatwiony dzięki bliskości przystanków komunikacji miejskiej. Autobusy z linii 156, 250, 720 oraz 850 zatrzymują się w pobliżu centrum handlowego. Dodatkowo, w bezpośrednim sąsiedztwie M1 znajduje się przystanek tramwajowy linii 4.

M1 Zabrze – Sklepy i usługi:

4F

5. 10. 15.

Apart

Auchan

Bankomat – wpłatomat Planet Cash

Berlin Döner Kebap

BIG STAR

Bubble Tea

Bytom

C&A

Cafe Chopin

CANAL+

CCC

Cropp

Czas na Herbatę

DEICHMANN

DIVERSE

Douglas

DOZ Apteka dbam o zdrowie

Ekspres – dorabianie kluczy

Empik

eSmoking World

Esotiq

Febe

Fonny Funny

Fotojoker

Gatta

Greenpoint

Gryfno Gardina

H&M

H-Our Store

Hamana

Happy Jumper

House

Indeco

InMedio

IQOS

Itaka – biuro podróży

Jean Louis David

Jubiler Goldrun

JYSK

Kantor Exchange

KFC

KMX Trend Mode

KOKO Moda

Komfort

Konsul

Kraina Dzieci

Kwiaciarnia SOUVENIR

Loox – galeria optyki

MARILYN

Martes Sport

MasterKom

McDonald’s

Media Markt

Medicine

Men’s Casual

Mihiderka

Millor – perfumeria

MM Styliści

Mohito

Monnari

Next Day

OBI

Oficjalny sklep Górnik Zabrze

Olimp

Olimp Meble

ONLY

Orange

Piekarnia GOM Owczarek

Pierre Cardin

Pijalnia soków

PLAY

Poczta Polska

Pralnia EBS

QUIOSQUE

RAINBOW

Rebel Electro

Reserved

Reserved Kids

Rondo Music

Rossmann

Silesia Jeans

Silver Dragon

Sinsay

Sleeping Expert

Smyk

SWISS

T-Mobile

Tatuum

TAURON Obsługa Klienta

Teletorium

Tescoma

Time Trend

TK Maxx

Top Zoo

Tor Gokartowy

TUI Biuro Podróży

Uśmiech Praktyka Stomatologiczna

Vezzi

Vision Express

Vistula

Wasabi Sushi

WOJAS

Yes

Centrum Handlowe M1 w Zabrzu to ważne miejsce na mapie handlowej Śląska, które od lat przyciąga liczne rzesze klientów. Jego atrakcyjna lokalizacja, szeroka oferta sklepów i usług, a także liczne atrakcje dla najmłodszych sprawiają, że M1 jest idealnym miejscem na spędzenie czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Dzięki łatwemu dojazdowi zarówno środkami komunikacji miejskiej, jak i samochodem, M1 Zabrze staje się jeszcze bardziej dostępne dla mieszkańców regionu oraz osób z innych części kraju, które odwiedzają Śląsk.