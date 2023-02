CH Platan Zabrze – sklepy, godziny otwarcia

Centrum handlowe Platan w Zabrzu jest miejscem, w którym można znaleźć wszystko, czego potrzebujesz, a dzięki swojej nowoczesnej i przestronnej architekturze, jest również miejscem, w którym można cieszyć się rozrywką i relaksem. Po rozbudowie i modernizacji centrum handlowe, zyskało ono wiele atrakcyjnych udogodnień, takich jak nowoczesna przestrzeń kinowa, strefa fitness, sala zabaw dla dzieci, kawiarnie i restauracje, bezpłatne i ogólnodostępne WiFi, dodatkowy parking i ekologiczne oświetlenie LED.

Adres centrum handlowego Platan Zabrze:

plac Teatralny 12, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 278 67 62

Centrum handlowe Platan Zabrze – godziny otwarcia:

poniedziałek 09:00–21:00 wtorek 09:00–21:00 środa 09:00–21:00 czwartek 09:00–21:00 piątek 09:00–21:00 sobota 09:00–21:00 niedziela Zamknięte

Platan to obiekt handlowy o powierzchni ponad 40 000 m2, w którym można znaleźć 120 lokali handlowych i punktów usługowych. Dzięki instalacjom nowych sieci cyfrowych i przyłączom światłowodowym oraz szybkiemu Internetowi, centrum handlowe jest doskonałym miejscem do pracy i odpoczynku. Parking został powiększony o 200 miejsc parkingowych, co oznacza, że łącznie w CH Platan można znaleźć 1400 miejsc postojowych.

Ekologiczne oświetlenie LED oraz dostęp do bezpłatnego WiFi, to tylko niektóre z udogodnień, które czekają na Klientów. W centrum handlowym powstała również nowoczesna strefa wypoczynku, w której można odpocząć i zrelaksować się po zakupach. Strefa „coworkingowa”, czyli miejsce do pracy dla każdego, to dodatkowy atut CH Platan.

Zmiany w strukturze najemców, które zostały wprowadzone po modernizacji, są odzwierciedleniem zmieniających się potrzeb i wzorów zachowań Klientów. W centrum handlowym pojawiły się nowe marki, a istniejące salony zostały powiększone.

Platan Zabrze – sklepy

Moda:

– 4F

– 50 style

– Big Star

– Carry

– CCC

– Cropp

– Deichmann

– Diverse

– Gatta

– Greenpoint

– Górnik Zabrze

– HalfPrice

– House

– kaes.

– Kik

– Martes Sport

– Men’s Casual

– Mohito

– Monnari

– Pako Lorente

– Reserved (parter)

– Reserved (piętro)

– Rogoza

– Sinsay

– Sizeer

– Smyk

– Solar

– Triumph

Usługi:

– Canal+

– eSmokingWorld

– Fielmann

– Galeria Telefonów

– Galeria Telefonów

– InMedio

– Itaka

– Just Gym

– Kantor Exchange

– KFD

– Kolporter

– Millennium Bank

– Mister Minit

– Orange

– Paris Optique

– Play

– Plus • Polsat Box

– Poczta Polska

– Pralnia EBS

– Rainbow

– RTV euro AGD

– Sklep dobroczynny dla uchodźców z Ukrainy

– T-Mobile

– Tui

– Tytoniowy Raj

– Żabka

Uroda i zdrowie:

– Hebe – wkrótce otwarcie

– Rossmann

– Superpharm

– Vision Express

– Yves Rocher

– Ziaja

Biżtueria, dom, wnętrza

– Apart

– Home&You

– Jubiler Schubert

– Księgarnia Świat Książki

– Kwiaciarnia

– Maxi Zoo

– Neonet

– Pepco

– Rebel Electro

– TEDi

– Time Trend

– W.Kruk

Gastronomia:

– Auchan

– City Kebab

– Czas na Herbatę

– Domino’s Pizza

– GOM Owczarek

– Grycan

– KFC

– Olimp

– Silver Dragon

– So!Coffee

Relaks:

– Bajkowy Labirynt

– Planet Cinema

– Strefa Rozrywki

– Strefa wypoczynku

Wyspy handlowe:

– Crazy Bubble

– Diko

– Elprim Producent

– Game center

– HempMe

– Inglot

– IQOS

– Mała Czarna

– mBank

– Spineczka

– Wasabi Sushi To Go

źródło: Platan Zabrze