Charytatywny Zabrzański Bieg na Niebiesko dla Autyzmu w Parku im. Powstańców Śląskich

W minioną sobotę, tj. 22 kwietnia, w Parku im. Powstańców Śląskich w Zabrzu odbyła się pierwsza edycja Charytatywnego Zabrzańskiego Biegu na Niebiesko dla Autyzmu, zorganizowana w ramach ósmej edycji Kampanii „Niebieskie Zabrze” przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 41. Pod patronatem honorowym prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, wydarzenie zgromadziło ponad 300 zawodników.

Trasa biegu, wytyczona przez tereny zabrzańskiego Parku im. Powstańców Śląskich, składała się z trzech dystansów: 800 metrów, 2 i 6 kilometrów, które uczestnicy pokonywali zarówno biegiem, jak i marszem z kijkami Nordic Walking. Każdy uczestnik na mecie otrzymał pamiątkowy medal, a zawodnicy z najlepszym czasem otrzymali okolicznościowe puchary.

Na czele Zabrzańskiego samorządu stali dyrektor Biura Prezydenta Miasta Zabrze Jan Pawluch, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar oraz naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz przybyłych z różnych miast kraju.

Organizacja biegu dla autyzmu to piękny przykład na to, jak sport może służyć pozytywnym celom. Bieg stanowił świetną okazję do połączenia rywalizacji sportowej z działaniami charytatywnymi, ponieważ zebrane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci dotkniętych autyzmem i innymi niepełnosprawnościami ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41 w Zabrzu. W ten sposób bieg miał nie tylko charakter rekreacyjny, ale także pomógł w propagowaniu idei charytatywnych i wsparciu ludzi z potrzebami specjalnymi.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia mieli okazję do aktywnego spędzenia czasu, rywalizacji z innymi oraz zdrowej zabawy. Jednocześnie udział w takim przedsięwzięciu wpłynął na wzrost świadomości społecznej dotyczącej potrzeby pomocy i wsparcia dzieci z autyzmem oraz innych niepełnosprawnościami.

Charytatywny Zabrzański Bieg na Niebiesko dla Autyzmu to wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci uczestników, dając im szansę na czynny udział w pomaganiu innym.

źródło: UM Zabrze