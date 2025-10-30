Choinki Zabrze – gdzie kupić idealne drzewko na święta?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:01 pm• Ciekawostki

Okres przedświąteczny to czas intensywnych poszukiwań idealnej choinki, która stanie się centralnym punktem bożonarodzeniowej dekoracji każdego domu. Mieszkańcy Zabrza, podobnie jak inni, stają przed dylematem wyboru pomiędzy tradycyjnym drzewkiem ciętym, które wypełni wnętrza zapachem lasu, a praktyczną i trwałą choinką sztuczną. Na terenie miasta i w jego bliskiej okolicy działa szereg punktów sprzedaży, które oferują szeroki wachlarz produktów – od lokalnych plantacji, poprzez sezonowe kiermasze, aż po specjalistyczne sklepy z dekoracjami i artykułami wyposażenia wnętrz. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie listy miejsc w Zabrzu i okolicach, gdzie można nabyć świąteczne drzewka, zarówno te żywe, jak i sztuczne, aby ułatwić mieszkańcom podjęcie tej ważnej, corocznej decyzji. Przedstawione informacje mają charakter czysto informacyjny i zawierają nazwy, opisy działalności oraz dane teleadresowe wybranych punktów.

Punkty sprzedaży żywych choinek – tradycja i zapach lasu

Dla wielu osób Boże Narodzenie jest nierozerwalnie związane z intensywnym, żywicznym zapachem świerku lub jodły. W Zabrzu i na terenie otaczających je lasów istnieją miejsca, które co roku oferują sprzedaż świeżo ciętych drzewek, prosto z plantacji lub legalnego pozyskania.

Sezonowy kiermasz choinek przy Domu Muzyki i Tańca (DMiT)

Co roku przed siedzibą Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, od strony kawiarni artystycznej, organizowany jest popularny, sezonowy kiermasz świąteczny, który staje się jednym z głównych miejsc sprzedaży choinek w mieście. Punkt ten oferuje szeroki wybór żywych drzewek, w tym świerki i jodły kaukaskie, zarówno cięte, jak i w donicach. Jest to wygodne rozwiązanie ze względu na centralną lokalizację, która jest łatwo dostępna dla mieszkańców z różnych dzielnic Zabrza. Sprzedaż prowadzona jest zwykle od początku grudnia aż do Wigilii, umożliwiając zakup drzewka w optymalnym terminie. Adres: ul. Gen. de Gaulle’a 2, 41-800 Zabrze (sprzedaż odbywa się zazwyczaj na placu przed budynkiem) Telefon: Brak stałego numeru kontaktowego do sezonowego kiermaszu; w razie pytań kontaktować się można z administracją DMiT lub szukać informacji na stronach miejskich.

Nadleśnictwo Brynek – sprzedaż w okolicach Zabrza

Choć samo Nadleśnictwo Brynek ma swoją siedzibę poza Zabrzem, jego zasięg terytorialny obejmuje również część gruntów w granicach administracyjnych miasta, a co najważniejsze, prowadzi ono sprzedaż drewna, sadzonek oraz choinek na plantacjach lub w wyznaczonych punktach. Dla mieszkańców Zabrza, którzy cenią sobie drzewka pochodzące z legalnego i kontrolowanego źródła, zakup w Nadleśnictwie lub jego punkcie w Brzeźnicy jest wartościową opcją. Oferta obejmuje zazwyczaj świerki i inne gatunki iglaków, pozyskiwane z lokalnych upraw leśnych. Warto przed planowanym zakupem sprawdzić aktualne cenniki i godziny otwarcia. Adres: ul. Grabowa 3, 42-690 Brynek (Plantacja lub punkt sprzedaży w Brzeźnicy) Telefon: 605 230 674 (numer podany dla punktu sprzedaży choinek w Brzeźnicy w okresie ich dostępności)

Ale-Choinki.pl – Plantacja choinek z możliwością samodzielnego wyboru

Firma działa w regionie Śląska i choć jej plantacja nie musi znajdować się bezpośrednio w Zabrzu, często jest to adres wybierany przez mieszkańców, którzy preferują zakup choinki z bezpośredniego źródła. Oferta obejmuje różne gatunki, takie jak Jodła Kaukaska, Świerk Srebrny i Pospolity. Unikatową możliwością jest samodzielny wybór i zaznaczenie drzewka na plantacji, a następnie usługa jego wykopania lub ścięcia. W asortymencie znajdują się drzewka cięte i w donicach. Dodatkowo w ofercie można znaleźć akcesoria świąteczne, takie jak kute, mosiężne stojaki choinkowe. Adres: Działalność plantacyjna prowadzona w okolicy (należy zweryfikować dokładną lokalizację na stronie lub telefonicznie) Telefon: Informacje kontaktowe na stronie internetowej

Sklepy z choinkami sztucznymi i dekoracjami

Dla osób stawiających na wygodę, wieloletnią trwałość i brak konieczności sprzątania igieł, Zabrze oferuje również szeroki wybór choinek sztucznych, dostępnych w specjalistycznych sklepach oraz dużych centrach handlowych.

Greenery.World – producent sztucznych choinek

Firma jest producentem wysokiej jakości sztucznych choinek, które oferuje klientom w Zabrzu i okolicach. Specjalizuje się w realistycznym odtwarzaniu igliwia, oferując choinki tradycyjne oraz modele na pniu. Firma stawia na polską produkcję i dbałość o detale. Produkty są dostępne dla klientów z Zabrza zarówno przez Internet, jak i w punkcie stacjonarnym. Asortyment często obejmuje również girlandy oraz inne dekoracje świąteczne na wymiar. Adres: ul. Pyskowicka 6, Zabrze Telefon: Dostępny na stronie internetowej

Merkury Market – Choinki i dekoracje w sklepach wielkopowierzchniowych

Merkury Market, będący dużym sklepem z wyposażeniem wnętrz, oferuje w sezonie świątecznym szeroki asortyment artykułów bożonarodzeniowych, w tym choinki sztuczne, często w dużych rozmiarach, np. świerki na pniu. Klienci mogą skorzystać z odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym w Zabrzu, co jest wygodną opcją przy zakupie większych gabarytowo produktów. W ofercie znajdują się również różnorodne ozdoby świąteczne i dekoracje domowe. Adres: Ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, Zabrze Telefon: Kontakt dostępny na stronie internetowej sklepu

Powyższe zestawienie zawiera wybrane punkty sprzedaży choinek na terenie Zabrza i w jego bliskiej okolicy, z uwzględnieniem zarówno żywych drzewek, jak i modeli sztucznych. Jeśli jesteś właścicielem firmy w Zabrzu zajmującej się sprzedażą choinek i chciałbyś, aby Twoja działalność została uwzględniona w tym artykule, zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Zachęcamy również do zgłaszania wszelkich nieaktualnych lub błędnych danych teleadresowych w celu utrzymania wysokiej jakości i przydatności prezentowanych informacji.

