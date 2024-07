Co warto wiedzieć o projektowaniu maszyn przemysłowych?

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:24 pm• Ciekawostki

Projektowanie maszyn przemysłowych jest jednym z najważniejszych etapów wdrażania automatyzacji do zakładu produkcyjnego. To w ogromnej mierze właśnie od niego zależy końcowy efekt całego przedsięwzięcia oraz to, czy zautomatyzowanie produkcji rzeczywiście przyniesie wymierne korzyści. Projekt przesądza o tym, jak sprzęt będzie działał w praktyce, dlatego też w trakcie jego tworzenia wymagana jest szczególna dokładność i precyzja. Przedstawiamy, jak wygląda projektowanie maszyn oraz co brane jest pod uwagę w jego trakcie.

Analiza potrzeb klienta

Pierwszym, a jednocześnie niezwykle istotnym etapem jest analiza potrzeb klienta. Ma na celu przede wszystkim poznanie indywidualnych wymagań zleceniodawcy oraz ogólnej charakterystyki przedsiębiorstwa produkcyjnego. W jej ramach integrator automatyki pyta między innymi o takie kwestie, jak rodzaj produkcji, potencjalne ograniczenia związane z warunkami na hali produkcyjnej (ilość miejsca, wilgotność, rozmieszczenie źródeł prądu) oraz dostępny budżet. Na tym etapie klient proszony jest również o sprecyzowanie oczekiwań dotyczących samej maszyny – jej wydajności, parametrów procesowych, zadań, które ma spełniać czy też innych, specyficznych dla danej firmy produkcyjnej właściwości, które powinna posiadać.

Modelowanie i wizualizacja 3D

Na bazie zdobytych w ramach analizy potrzeb klienta informacji i jego wymagań, inżynierowie sporządzają pierwsze, wstępne szkice maszyny. Są one wysyłane do zleceniodawcy i omawiane z nim, a w razie konieczności dokonania zmian – modyfikowane zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Następnie firma wykonawcza przystępuje do właściwego etapu projektowania sprzętu (https://taskoprojekt.com.pl/projektowanie-i-budowa-maszyn/). Wykorzystuje w tym celu zaawansowane programy komputerowe, które pozwalają na sporządzanie projektów w środowisku 3D. Takie rozwiązanie umożliwia bardziej precyzyjne zaprojektowanie każdego z elementów maszyny, poznanie potencjalnych ograniczeń związanych z jej gabarytami, a także tworzenie symulacji jej ruchów. Na tym etapie integrator (https://taskoprojekt.com.pl) uwzględnia również takie aspekty, jak ergonomia pracy operatora, wymogi BHP czy warunki techniczne. Gotowy projekt zostaje ponownie wysłany do klienta, który może go zaakceptować lub też zgłosić propozycję poprawek.

Po zaakceptowaniu przez klienta projektu inżynierowie sporządzają szczegółową dokumentację techniczną, na których podstawie maszyna zostanie wykonana. Biorą przy tym pod uwagę między innymi wytrzymałość materiałów, z których sprzęt ma powstać, ich odporność na korozję czy inne czynniki zewnętrzne oraz kwestie zgodności z wymaganiami prawnymi. Dopiero po opracowaniu dokumentacji firma wykonawcza może przystąpić do budowy specjalistycznych urządzeń.

Visited 6 times, 6 visit(s) today