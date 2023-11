Czarter jachtów na Mazurach – już dziś zaplanuj swój urlop!

Napisane przez mikolajczarnecki• 6:53 pm• Ciekawostki

Za oknem typowo jesienna aura. Wydaje się, że do wiosny i lata jeszcze bardzo dużo czasu. Jednak dobrze zorientowani już teraz zaczynają myśleć o swoich przyszłorocznych urlopach. Dotyczy to także osób planujących czarter jachtów na Mazurach.

Wczesna rezerwacja czarteru to, po pierwsze, szansa na zdobycie dodatkowych zniżek na wynajem jachtu, ale także możliwość rezerwacji wymarzonych jachtów w takim terminie, który nam najbardziej odpowiada. Trzeba bowiem wiedzieć, że z czasem, gdy kalendarz rezerwacyjny firm czarterowych się zapełnia, spada dostępność jachtów, zwłaszcza tych najbardziej atrakcyjnych w najpopularniejszych teminach (jak np. w czasie długich weekendów majowych oraz wysokiego sezonu letniego). Dlatego okres zimowy to bardzo dobry moment na to, żeby zaplanować swoje wiosenne i letnie żeglarskie przygody na Mazurach.

Ile kosztuje czarter na Mazurach

Cena czarteru na Mazurach uzależniona jest od terminu oraz rodzaju jachtu. Przykładowo, za czarter popularnego na Mazurach jachtu żaglowego Delphia 33 MC, zapłacimy od około 600 zł za dobę (w niskim sezonie) do około 1000 zł za dobę (w szczycie sezonu). Biorąc pod uwagę, że jachtem tym żeglować może nawet 10 osób – koszt wynajmu jachtu może być nie tylko porównywalny, ale nawet sporo niższy od nocowania w średniej klasy mazurskim hotelu.

Mazurskie jachty

Większość jachtów dostępnych w mazurskich firmach czarterowych to nowoczesne i wygodne jachty przystosowane do żeglowania przez 6-10 osób. Standardowo na jachtach znajdują się 2-3 sypialnie, łazienka i kuchnia. Na wyposażeniu są kuchenka, telewizor, ogrzewanie lub klimatyzacja. Takie jachty to komfortowe „pływające domki kempingowe” idealne na wakacje dla rodziny bądź grupy przyjaciół.

Namawiamy Państwa do rozpoczęcia planowania urlopów już teraz. I bardzo gorąco zachęcamy do spędzenia przyszłorocznych wakacji na Mazurach oraz do rezerwacji czarteru jachtów w Giżycku poprzez stronę internetową www.piraci.com.pl. Rezerwując jacht z floty czarterowej Piratów obecnie można skorzystać z rabatu 5% (rabat obowiązuje do końca stycznia 2024 roku).

