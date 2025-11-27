Czy garaż lub wiata to budynek gospodarczy? Sprawdź, kiedy zapłacisz podatek!

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:55 pm• Ciekawostki

Zastanawiasz się, czy musisz płacić podatek od nieruchomości za mały garaż lub wiatę? Przepisy jasno wskazują, czy takie obiekty mogą być traktowane jak budynek gospodarczy i czy trzeba zgłaszać je do opodatkowania.

Garaż lub wiata a budynek gospodarczy

Definicję budynku gospodarczego znajdujemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). Zgodnie z § 3 pkt 8 tego aktu prawnego, budynek gospodarczy służy do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych, przechowywania narzędzi, materiałów, sprzętu itp. wykorzystywanych przez mieszkańców domu.

Garaż natomiast z samej definicji jest obiektem, który służy do przechowywania oraz bieżącej (niezawodowej) obsługi samochodów. Z kolei wiata to lekka konstrukcja będąca osłoną przed warunkami atmosferycznymi – otwarta lub częściowo zamknięta. Pod wiatą można przechowywać samochód, ale też narzędzia, materiały itp. Konstrukcja może też służyć do rekreacji i wypoczynku.

Garaż i wiata nie są budynkami gospodarczymi. Tak naprawdę jednak klasyfikacja obiektu nie ma większego znaczenia w kontekście podatku od nieruchomości.

Podatek za garaż i wiatę

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie dzieli przedmiotów opodatkowania tak, jak prawo budowlane dzieli obiekty. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki lub ich części (np. mieszkania, lokale użytkowe) oraz budowle wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

W kompleksowym przewodniku o budynkach gospodarczych: podatek od budynku gospodarczego wskazano, iż taka konstrukcja klasyfikowana jest do tzw. budynków pozostałych. W niektórych przypadkach może być zwolniona z podatku od nieruchomości. Dotyczy to m.in. budynków o powierzchni do 35 m2. Ale uwaga! To zwolnienie obowiązuje tylko wtedy, gdy obiekt położony jest na terenie ogródków działkowych.

Garaże wolnostojące i wiaty trwale związane z gruntem również podlegają opodatkowaniu w stawce dla „budynków pozostałych”. Inaczej jest w przypadku garaży stanowiących jedną bryłę z domem – wtedy garaż podlega niższej stawce dla budynków mieszkalnych.

Każdy z wymienionych wyżej obiektów należy zgłosić do urzędu miasta lub gminy. W tym celu osoby prawne wypełniają deklarację DN-1. Osoby fizyczne natomiast – informację IN-1. Aby przyspieszyć i usprawnić formalności, warto skorzystać z kreatora Przyjaznych Deklaracji.

Garaż blaszany i inne tymczasowe obiekty

Przepisy i interpretacje inaczej traktują wolnostojące garaże blaszane, wiaty i inne konstrukcje, które nie są trwale związane z gruntem. Jeśli taki obiekt można w każdej chwili rozebrać i np. przenieść w inne miejsce, to nie jest on traktowany jak budynek, ale jak obiekt tymczasowy. W takim wypadku w ogóle nie podlega pod podatek od nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że są to sytuacje nie zawsze oczywiste. Jeśli masz wątpliwości w zakresie opodatkowania swojego garażu lub wiaty, możesz wystąpić do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej – wtedy będziesz mieć pewność, czy Twój obiekt podlega opodatkowaniu, czy też nie.

Warto też pamiętać, że obiekty wykorzystywane na cele prowadzonej działalności gospodarczej zawsze są opodatkowane w najwyższej stawce – w 2026 r. stawka maksymalna dla takich budynków lub ich części wynosi 35,53 zł za m2 powierzchni użytkowej.

