Czym są kwatery pracownicze?

Pokoje pracownicze to lokale wynajmowane przez pracodawcę na rzecz pracownika, który wykonuje swoje obowiązki zawodowe poza miejscem zamieszkania. W związku z tym ich standard, a także dotyczące ich przepisy prawne będą inne niż w przypadku obiektów turystycznych. W świetle prawa kwatery dla pracowników zalicza się do obiektów niebędących obiektami hotelarskimi – posiadają one osobne oznaczenie w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Co to kwatery pracownicze i jakie wymogi muszą spełniać?

Pokoje pracownicze – co to jest?

Kwatery czy pokoje pracownicze muszą spełniać określone wymagania sanitarne, budowlane oraz wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Oznacza to, że pokoje 1- i 2-osobowe nie mogą być mniejsze niż 6 metrów kwadratowych, a na każdego dodatkowego lokatora powinny przypadać następne 2 metry kwadratowe. Odpowiednie wymiary powinny mieć również łóżka dostępne w pokojach pracowniczych.

Osoby, które nie wiedzą, co to kwatery pracownicze i czego mogą się po nich spodziewać, powinny również mieć świadomość, że tego rodzaju pokoje muszą mieć dostęp do zimnej i ciepłej wody, a także być ogrzewane w okresie październik-kwiecień.

Co to kwatery pracownicze i jak powinny być wyposażone?

Wyżej opisane kwestie to tylko jedne z wielu wymagań, które muszą spełniać pokoje pracownicze. Co to jest za rodzaj obiektów? Przede wszystkim warto zaznaczyć, że muszą być dostosowane zarówno do wynajmu krótko-, jak i długoterminowego. Jeśli zaś chodzi o wyposażenie pokojów, niezbędny jest dostęp do węzła sanitarnego, obejmującego prysznic bądź wannę, umywalkę, toaletę, lustro, odpowiednie oświetlenie, kosz na śmieci, dozownik na mydło czy gniazdko elektryczne.

Do dyspozycji lokatorów oprócz łóżka o odpowiednich wymiarach powinny pozostawać również półka czy stolik nocny, szafa z wieszakami, stół lub biurko oraz lampka. Co więcej, pokoje pracownicze muszą być wyposażone w taką przesłonę okna, która będzie przepuszczać światło – mogą to być żaluzje, firany czy też rolety.

Co powinny oferować obiekty z pokojami pracowniczymi?

Obiekty wynajmujące pokoje pracownicze powinny być również przystosowane do tego, aby móc pełnić funkcję usługową. Lokatorzy powinni mieć zapewnioną pierwszą pomoc oraz dostęp do apteczki. Co więcej, obiekt musi dać możliwość przechowywania bagażu pracowników.

Pokoje pracownicze powinny zapewniać w każdym zakresie takie warunki, które umożliwiają komfortowy, efektywny wypoczynek po pracy. Opisane wcześniej wymagane wyposażenie to absolutne minimum – na rynku znajdziemy wiele kwater w znacznie lepszym standardzie i niewygórowanej cenie.

Pokoje pracownicze w różnym standardzie

Choć niegdyś pokoje pracownicze kojarzyły się z niskim standardem i ściskiem, obecnie rynek proponuje nam naprawdę atrakcyjne oferty. Kwatery coraz częściej oferują naprawdę świetne warunki mieszkaniowe, uwzględniające wiele dodatkowych opcji, takich jak chociażby parking, obecność telewizora i sprzętów AGD na wyposażeniu czy dostęp do internetu. Niekiedy w pokojach znaleźć można również mini lodówki. Obiekty zbierające dobre opinie dbają ponadto o kontrolę sprawności urządzeń dostępnych w pokojach pracowniczych, a także o regularne sprzątanie i dostarczanie papieru toaletowego, mydła czy świeżej pościeli i ręczników.

Co to kwatery pracownicze oraz kiedy i dlaczego warto zdecydować się na ich wynajem?

Skoro wiemy już, co to kwatery pracownicze, należy również wytłumaczyć, kiedy i z jakich powodów warto z nich korzystać. Obecne obiekty oferujące pokoje pracownicze są dobrze wyposażone i komfortowe, a jednocześnie przystępne cenowo. Możliwości dotyczące okresu wynajmu często są bardzo elastyczne, a kwatery znajdują się nierzadko w dogodnej lokalizacji, umożliwiając sprawny i bezproblemowy dojazd do miejsca pracy. To świetna opcja dla firm, które pracują w systemie delegacyjnym, a także tych, których charakter pracy wiąże się z wykonywaniem zleceń w różnych częściach kraju. Co ważne, obecnie niemal w każdej miejscowości – małej czy dużej – znajdziemy komfortową opcję zakwaterowania.

